Эксперт: многие ошибки правоприменителей возникают из-за ошибок законодателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Причиной многих ошибок, которые допускают правоприменители, являются ошибки законодателей. Такое мнение выразила в своем докладе на открывшейся в четверг XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета Зинаида Незнамова.

"Многие ошибки, которые допускают правоприменители, возникают из-за ошибок законодателей. Принятие законов, зачастую с излишне жестким наказанием, позволяет мне говорить о своего рода "уголовно-правовом фетишизме", - сказала юрист в ходе пленарной сессии "Ошибка: право или ответственность?".

Незнамова, в частности, привела в пример статью 144.4 "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". "Никто не уволит и не откажет в приеме на работу по причине возраста, работодатель найдет множество других причин, и его решение будет с точки зрения закона неуязвимым", - добавила она, приведя множество других "узких мест" правоприменения, возникающих из-за несовершенства и непроработанности законодательства.

О проблеме правоприменения в сфере оборота фармацевтической продукции рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. "Правовая регламентация на уровне федерации и субъекта не дает правового механизма борьбы с оборотом контрафактных лекарств", - отметил он, добавив, что прокуратура выявила криминальную схему продажи онкопрепаратов в больницы.

"Нет эффективного правового механизма борьбы с оборотом контрафактных лекарств. В Свердловской области прокуратурой, правительством региона этот пробел закрыт разработанной Гарантией производителя", - пояснил ТАСС эксперт. По его словам, проблема в том, что закон о маркировке вводится с 2020 года, при этом срок годности лекарств достигает пяти лет. "То есть еще шесть лет потенциальная угроза от "серого" рынка будет существовать. Для переходного периода мы совместно с правительством области придумали эффективный механизм защиты, который не запрещен законом. Это Гарантия производителя, которую продавцам теперь выдает компания-производитель препарата. Ее необходимо предъявить при поставке лекарства в больницу, в противном случае контракт будет расторгнут лечебным учреждением в одностороннем порядке", - отметил Курьяков.

Представитель облпрокуратуры добавил, что эта правовая конструкция работает в Свердловской области без малого год, все государственные лечебные учреждения обязаны ее применять при закупке лекарств из специально определенного перечня. "Она показала свою эффективность, является надежным барьером на пути "серого" рынка. Образец подобного контракта размещен на сайте Департамента закупок области. Но пока эти правила действуют только в Свердловской области", - констатировал Андрей Курьяков.

Другой участник пленарной сессии - адвокат, председатель комиссии по назначению федеральных судей по Южной Флориде, основатель Coffey Burlington PL (США, Майами) Кендалл Коффи, в своем выступлении рассказал о том, как сконструировать баланс права и отвественности с учетом международного опыта.

В "открывающей" сессии двухдневной конференции модераторами выступили председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и соорганизатор чтений - управляющий партнер адвокатского бюро LOYS Денис Пучков. Среди спикеров - адвокат, председатель комиссии по назначению федеральных судей по Южной Флориде, основатель Coffey Burlington PL (США, Майами) Кендалл Коффи, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права МГЮУ им. О. Е. Кутафина Алексей Рарог, первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, президент АП Санкт-Петербурга Евгений Семеняко и доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, зампредседателя и ведущий эксперт научно-консультативного совета Alliance Legal Consulting Group, Россия Валерий Черников.

"Ковалевские чтения" - ежегодная конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге с 2004 года. За всю историю "Ковалевских чтений" в них приняли участие более 600 спикеров и свыше 2 тыс. ведущих юристов из 20 стран.