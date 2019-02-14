Фонд "Росконгресс" и правительство Орловской области подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 14 февраля. Соглашение о сотрудничестве в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Орловской области было подписано 14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи (6+). Подписи под документом поставили директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов Орловской области на внутреннем и внешнем рынках, а также комплексную поддержку социально значимых проектов региона.

По словам директора фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, основными направлениями взаимодействия станет организация серии выездных мероприятий – международных роуд-шоу, презентационных сессий Орловской области на ежегодных зарубежных мероприятиях фонда, сотрудничество в сфере развития благотворительной деятельности и реализации социально значимых проектов.

Глава Орловской области Андрей Клычков отметил, что подписание сегодняшнего соглашения будет способствовать продвижению инвестиционных проектов области через крупную международную и региональную партнерскую сеть фонда "Росконгресс", а также повышению представленности бренда Орловской области на основных конгрессно-выставочных мероприятиях, организуемых фондом.