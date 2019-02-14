В "Ельцин-Центре" открылись "Ковалевские чтения". Фоторепортаж

Международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения" (18+) собрала в Екатеринбурге более 500 ведущих юристов России и зарубежья. Форум открылся приветственным адресом председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко – его зачитал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Деловая часть форума открылась основным докладом "Ошибка – право или ответственность", который зачитал заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой уголовного права УрГЮУ Иван Козаченко.

В ходе одноименной пленарной сессии докладчики разобрали различные отраслевые подходы к интерпретации, квалификации и пенализации профессиональных ошибок.