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В "Ельцин-Центре" открылись "Ковалевские чтения". Фоторепортаж

"Ковалевские чтения" - это ежегодная конференция, которая проводится в Екатеринбурге с 2004 года
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Описание
Пленарная сессия: "Ошибка – право или ответственность" в рамках международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге
© Владислав Бурнашев/ТАСС
Первый вице-президент ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга Евгений Семеняко
© Владислав Бурнашев/ТАСС
© Владислав Бурнашев/ТАСС
Профессор Уральского государственного юридического университета Зинаида Незнамова
© Владислав Бурнашев/ТАСС
Заведующий кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Алексей Рарог
© Мария Калугина/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, научный руководитель Юридического института РУДН Андрей Клишас
© Владислав Бурнашев/ТАСС
Управляющий партнер адвокатского бюро LOYS Денис Пучков
© Владислав Бурнашев/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков
© Владислав Бурнашев/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
Председатель комиссии по назначению федеральных судей по Южной Флориде, основатель адвокатской конторы "Coffey Burlington PL" Кендалл Коффи
© Владислав Бурнашев/ТАСС
Заместитель председателя, ведущий эксперт научно-консультативного совета Alliance Legal Consulting Group Валерий Черников
© Владислав Бурнашев/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС

Международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения" (18+) собрала в Екатеринбурге более 500 ведущих юристов России и зарубежья. Форум открылся приветственным адресом председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко – его зачитал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Деловая часть форума открылась основным докладом "Ошибка – право или ответственность", который зачитал заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой уголовного права УрГЮУ Иван Козаченко.

В ходе одноименной пленарной сессии докладчики разобрали различные отраслевые подходы к интерпретации, квалификации и пенализации профессиональных ошибок. 

Впервые с 2004 года на "Ковалевских чтениях" выступили прокуроры и судьи
Эксперты Международной научно-практической конференции в Екатеринбурге обсудили судебные ошибки и их источники
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