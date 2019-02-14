Эксперт: минимальная страховка адвоката в Германии составляет €250 тыс.

ТАСС, 14 февраля. Минимальная страховка ответственности адвоката в Германии составляет €250 тыс. Об этом рассказал на XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге адвокат Derra, Meyer&Parner Rechtsanwalte, магистр права из Берлина Андреас Диппе.

"Немецкий юрист, чтобы стать адвокатом, чтобы его пустили в Адвокатскую палату, обязательно должен иметь страховку, которая защищает его профессиональную ответственность. Без такой страховки он не имеет права практиковать как адвокат. Если он собирается практиковать тайно и расторгнет страховку, он должен уведомить об этом палату и сразу потеряет свою лицензию. Минимальная страховка составляет €250 тыс. за каждый случай – подчеркиваю, это минимум. Средние адвокатские фирмы повышают страховку до €1 млн, конторы покрупнее – до €5 млн. Международные конторы защищают каждого из своих адвокатов в среднем на €15 млн на один случай, потому что там спорные суммы весьма значительны", - рассказал германский юрист в ходе панельной сессии "Профессиональные ошибки в адвокатской и нотариальной деятельности: сила слова и плата за него".

Эксперт продолжил, что, когда возникает ситуация нарушения адвокатом своих обязательств, обязательно подключается страховка. "Есть специальные люди, которые защищают адвокатов, потому что большую страховку конторе не очень хочется платить. Они очень качественно содействуют защите адвоката от ответственности", - рассказал господин Диппе.

По словам немецкого юриста, по статистике, которую ведет профессиональное сообщество в Германии, такие случаи возникают в среднем раз в пять лет. "Могу с гордостью сказать, что за 14 лет, сколько занимаюсь адвокатской практикой, такие случаи у меня, слава богу, не возникали", - рассказал он.

В ходе дискуссии эксперты обсудили, нужно ли подтверждать или принимать на веру позицию клиента, кто такой защитник – независимый юрист, активная сторона или исполнитель; злоупотребления в профессиональной деятельности, и является ли регулирование профессии необходимостью или это каприз профессионалов.

Модераторами дискуссии выступили президент Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель Совета Московской коллегии адвокатов "Юридическая фирма "ЮСТ", доктор юридических наук, профессор, член Президиума Российской академии адвокатуры и нотариата Юрий Пилипенко и вице-президент Федеральной нотариальной палаты, президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов.

"Ковалевские чтения" - ежегодная конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге с 2004 года. За всю историю "Ковалевских чтений" в них приняли участие более 600 спикеров и свыше 2 тыс. ведущих юристов из 20 стран.