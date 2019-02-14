Частный бизнес проинвестирует в проект "Цифровая долина Сочи" до четверти млрд рублей

СОЧИ, 14 февраля. Администрация города Сочи и Фонд "Атом" Антона Немкина объявили о запуске проекта Sochi. Digital Valley ("Цифровая долина Сочи") — акселератора отечественных проектов в сфере ИТ. Первые команды ждут уже летом 2019 года. Общий объем частных инвестиций в проект оценивается в 250 млн руб.

Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики "Атом" на площадках Российского инвестиционного форума планируют подписание соглашения с Администрацией города Сочи. Предмет соглашения — создание Sochi. Digital Valley ("Цифровой долины Сочи") – акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа.

Проект Sochi. Digital Valley уже запущен. Летом 2019 года закончится отбор команд и их проектов, после чего победители получат инвестиции от Фонда "Атом" в размере до 5 млн руб. Предполагается, что по условиям соглашений с участниками Sochi. Digital Valley часть средств они будут обязаны вложить в акселерацию своего стартапа. В первую очередь внимание будет уделяться проектам в области искусственного интеллекта, "интернета вещей", а также командам-разработчикам отечественных программных продуктов. Общий объем частных инвестиций в проект может составить до 250 млн рублей.

"Мы рассчитываем привлечь сотни молодых талантливых разработчиков, которые до сих пор не нашли возможности реализовать свои идеи. Зачастую проблема не только в отсутствии финансирования, но и в недостаточно качественной коммуникации. Как эксперты этого рынка, мы можем собрать на одной площадке Sochi. Digital Valley молодые умы и опытных менторов для акселерации проектов. Рассчитываем, что содержательную помощь в реализации проекта нам окажет ведущий эксперт в этой области – Фонд развития интернет инициатив. Переговоры ведутся. А инвестиции мы обеспечим сами", — прокомментировал лидер проекта, член Совета директоров AT Consulting Антон Немкин.

Проект будет реализовываться под патронажем администрации города Сочи с привлечением ведущих российских экспертов, инвесторов и "бизнес-ангелов". Выпуск первых участников "Цифровой долины" запланирован осенью 2019 года.

Дополнительная информация:

Даниил Запятой

nemkin.press@gmail.com

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О компаниях

Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики "Атом" создан в 2017 году в Москве. Он объединил специалистов в области IT, управления и экономики и с самого начала взял курс на консолидацию интеллектуальных ресурсов в сфере информационно-коммуникационных технологий России. Фонд активно работает над тем, чтобы в отрасль информационно-коммуникационных технологий нашей страны вкладывались адекватные средства — и частные инвестиции, и государственные субсидии на развитие.

Лидер проекта Sochi. Digital Valley Антон Немкин родился в 1983 году. Член Совета директоров AT Consulting, основатель IT-акселератора Brain Factory. Председатель попечительского совета Фонда "Атом". Председатель комитета по информационным технологиям Ассоциации менеджеров России. Член Наблюдательного совета РАКИБ.