"Ковалевские чтения", дискуссия "Врачебная ошибка: критерии оценки". Фоторепортаж

Панельная дискуссия "Врачебная ошибка: критерии оценки. Ятрогения" в рамках XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге© Мария Калугина/ТАСС
Александр Блинов, завкафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины "Уральского государственного медицинского университета" Минздрава России, Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и партнеры"© Мария Калугина/ТАСС
Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и партнеры"© Мария Калугина/ТАСС
Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины "Уральского государственного медицинского университета" Минздрава России© Мария Калугина/ТАСС
Александр Блинов, завкафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии© Мария Калугина/ТАСС
Ирина Фаст, адвокат АК № 22 "Гражданские компенсации"© Мария Калугина/ТАСС
Эдуард Иванов, подполковник юстиции, руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики СК РФ© Мария Калугина/ТАСС
Юлия Радостева, доцент Уральского государственного юридического университета, научный консультант уголовной практики, старший юрист адвокатского бюро LOYS© Мария Калугина/ТАСС
Антон Красовский, российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР», специальный советник по коммуникациям и связям со СМИ, коллегия адвокатов Pen&Paper, Юлия Радостева, доцент Уральского государственного юридического университета, научный консультант уголовной практики, старший юрист адвокатского бюро LOYS© Мария Калугина/ТАСС
Антон Красовский, российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР», специальный советник по коммуникациям и связям со СМИ, коллегия адвокатов Pen&Paper© Мария Калугина/ТАСС
Татьяна Кондрашова, Уральский государственный юридический университет© Мария Калугина/ТАСС
Микаэль Оздоев, начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по Свердловской области прокуратуры Свердловской области© Мария Калугина/ТАСС
Александр Блинов, завкафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины "Уральского государственного медицинского университета" Минздрава России, Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и партнеры"© Мария Калугина/ТАСС