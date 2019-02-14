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"Ковалевские чтения", дискуссия "Врачебная ошибка: критерии оценки". Фоторепортаж

На дискуссии обсудили вопросы внешней и объективной оценки врачебных ошибок, баланс интересов врача и пациента в оценке врачебной ошибки и другие вопросы
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Описание
Панельная дискуссия "Врачебная ошибка: критерии оценки. Ятрогения" в рамках XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге
© Мария Калугина/ТАСС
Александр Блинов, завкафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины "Уральского государственного медицинского университета" Минздрава России, Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и партнеры"
© Мария Калугина/ТАСС
Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и партнеры"
© Мария Калугина/ТАСС
Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины "Уральского государственного медицинского университета" Минздрава России
© Мария Калугина/ТАСС
Александр Блинов, завкафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии
© Мария Калугина/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
Ирина Фаст, адвокат АК № 22 "Гражданские компенсации"
© Мария Калугина/ТАСС
Эдуард Иванов, подполковник юстиции, руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия ГУ криминалистики СК РФ
© Мария Калугина/ТАСС
Юлия Радостева, доцент Уральского государственного юридического университета, научный консультант уголовной практики, старший юрист адвокатского бюро LOYS
© Мария Калугина/ТАСС
Антон Красовский, российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР», специальный советник по коммуникациям и связям со СМИ, коллегия адвокатов Pen&Paper, Юлия Радостева, доцент Уральского государственного юридического университета, научный консультант уголовной практики, старший юрист адвокатского бюро LOYS
© Мария Калугина/ТАСС
Антон Красовский, российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР», специальный советник по коммуникациям и связям со СМИ, коллегия адвокатов Pen&Paper
© Мария Калугина/ТАСС
Татьяна Кондрашова, Уральский государственный юридический университет
© Мария Калугина/ТАСС
Микаэль Оздоев, начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по Свердловской области прокуратуры Свердловской области
© Мария Калугина/ТАСС
Александр Блинов, завкафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, Лев Гринберг, завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины "Уральского государственного медицинского университета" Минздрава России, Андо Бруно, доктор права, PhD, юридическая фирма "Перрони и партнеры"
© Мария Калугина/ТАСС

Эксперты XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" (18+) в Екатеринбурге – врачи, юристы, правоохранители и общественные деятели – провели панельную дискуссию "Врачебная ошибка: критерии оценки. Ятрогения".

Участники дискуссии обсудили вопросы внешней и объективной оценки врачебных ошибок, баланс интересов врача и пациента в оценке врачебной ошибки, разницу ошибки, профессионального риска, обоснованного риска и преступления, а также другие аспекты юриспруденции в медицине.

Модераторами выступили российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного фонда "СПИД.ЦЕНТР", специальный советник по коммуникациям и связям со СМИ коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Красовский и доцент УрГЮУ, научный консультант уголовной практики, старший юрист адвокатского бюро LOYS Юлия Радостева.

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