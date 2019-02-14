"Ковалевские чтения", дискуссия "Врачебная ошибка: критерии оценки". Фоторепортаж

Эксперты XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" (18+) в Екатеринбурге – врачи, юристы, правоохранители и общественные деятели – провели панельную дискуссию "Врачебная ошибка: критерии оценки. Ятрогения".

Участники дискуссии обсудили вопросы внешней и объективной оценки врачебных ошибок, баланс интересов врача и пациента в оценке врачебной ошибки, разницу ошибки, профессионального риска, обоснованного риска и преступления, а также другие аспекты юриспруденции в медицине.

Модераторами выступили российский общественный деятель, журналист, публицист и телеведущий, директор благотворительного фонда "СПИД.ЦЕНТР", специальный советник по коммуникациям и связям со СМИ коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Красовский и доцент УрГЮУ, научный консультант уголовной практики, старший юрист адвокатского бюро LOYS Юлия Радостева.