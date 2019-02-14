Чукотско-эскимосский ансамбль приехал в Якутию в рамках театрального марафона

МОСКВА, 14 февраля. Всероссийский театральный марафон (6+) стартовал в Якутии 14 февраля. В рамках этого крупнейшего гастрольного проекта в Якутск приехал государственный чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон". Руководитель легендарного коллектива Виктор Цвигун торжественно передал Символ года театра Министру культуры и духовного развития Якутии Юрию Куприянову на сцене театра им. Пушкина.

"Когда я взял в руки этот Символ года театра, то почувствовал невероятное тепло энергии всех тех, кто пронес его по всему Дальневосточному федеральному округу, а зал просто замер в ожидании того, что к нам приехал такой коллектив! Я уверен, что энергия этого марафона будет жить еще до конца этого года", - отметил Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

После церемонии с большим аншлагом прошла театрализованная постановка "Мелодии тундры" (6+), которая будет показана якутским зрителям и в ближайшие дни. Далее 17 февраля ансамбль выступит на сцене села Майя в ДНТ им. Ходулова, а 18 февраля в ЦК и НТ "Саргы-Гусулгэтэ". Параллельно будут проведены мастер-классы по национальному танцу.

На Чукотке нет профессиональных театров, но ведут деятельность 32 любительских театральных коллектива на базе домов культуры, центров образования и домов детского и юношеского творчества. Более 500 человек на Чукотке являются участниками различных театральных коллективов. В театральный год они запланировали 123 спектакля. Официальным участником марафона был выбран старейший творческий коллектив Чукотки - ансамбль "Эргырон" (создан в 1968 году), который завоевал признание не только у себя на родине, но и по всей России и за рубежом, а их танцевально-музыкальные композиции уже стали называть спектаклями.

Русский театр им. А.С.Пушкина из Якутии подхватит эстафету 17 февраля, начав гастроли в Чите. Это будет десятый пункт на карте Всероссийского театрального марафона. До конца года марафон пройдет во всех 85 субъектах Российской Федерации и доберется до самой западной точки страны - города Калининграда.