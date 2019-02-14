Российский союз промышленников и предпринимателей проводит Неделю российского бизнеса

МОСКВА, 14 февраля. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную Неделю российского бизнеса (НРБ-2019) (16+) с 11 по 15 марта 2019 года - ключевое мероприятие, на котором формируются и обсуждаются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса.

В рамках XII Недели российского бизнеса планируется проведение конференций и круглых столов по важнейшим экономическим проблемам.

Пройдут ежегодный Съезд РСПП, Форум по цифровой трансформации, Форум институтов развития, Налоговый форум, Конференция по экологической и промышленной безопасности, Форум по социально-трудовым отношениям.

В ходе мероприятия представители бизнеса и власти обсудят вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, рынка труда, социальных инвестиций, устранения административных барьеров и другие.

Участниками мероприятий НРБ-2019 по традиции станут заместители Председателя Правительства РФ, представители администрации Президента РФ и Федерального собрания РФ, главы ключевых министерств и ведомств, члены Бюро правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия власти и бизнеса.

Место проведения: отель The Ritz-Carlton Moscow , Тверская ул., д.3

Аккредитация для СМИ на сайте: http://nrb-rspp.ru/cmi.html

Регистрация для участников на сайте: http://nrb-rspp.ru/calendar.html