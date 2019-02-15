Клишас: законотворчество "на злобу дня" является плохим явлением и страдает небрежностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Разработка законопроектов "на злобу дня" является негативным явлением, быстро созданные документы часто "страдают небрежностью", однако у законодателя нет иного выхода, так как в обществе есть запрос на оперативные решения. Об этом в четверг на "Ковалевских чтениях" в Екатеринбурге заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Законотворчество на злобу дня - это очень негативное явление, и оно сегодня присутствует. Любой закон, который принимается на злобу дня страдает небрежностью, и зачастую законодатель на это идет, потому что есть общественный запрос на такого рода действия. <...> Я не являюсь сторонником такого законотворчества, но я понимаю, когда коллеги начинают вносить такие законы, особенно если это касается террористических вещей, вопиющих примеров с насилием над детьми", - сказал он.

В качестве примера Клишас также привел уголовную ответственность за невыплату зарплаты. "В 90% случаев, как только возбуждается уголовное дело, заработную плату выплачивают, <…> хороший это способ борьбы с невыплатой зарплаты? Плохой, но, к сожалению, единственно эффективный. И законодатель зачастую находится в безвыходном положении, надо решить вопрос теми инструментами, которые имеются в вашем распоряжении <…> Почему (не разработать) некие экономические стимулы, чтобы зарплата выплачивалась? Например, создавать специальные фонды (которые бы пополнялись) по аналогу страховых отчислений?" - отметил Клишас, уточнив, что для экономического решения этого вопроса есть множество механизмов.

По мнению соорганизатора чтений, управляющего партнера адвокатского бюро LOYS Дениса Пучкова, при поправках и разработке новых законов не должно быть перегибов. Для этого необходимо выработать государственно-правовую политику для разработки законов и юридических норм, то есть закрепленные стандарты, по которым будут разрабатываться нормы. С соответствующим предложением юристы после чтений обратятся в Министерство юстиции РФ.

"Ковалевские чтения" - ежегодная международная научно-практическая конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится в Екатеринбурге с 2004 года. В текущем году она проходит с 14 по 15 февраля, в ней принимают участие более 500 экспертов из России, Германии, Италии, Великобритании и других стран.