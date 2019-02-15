Резонансные коммуникационные проекты представят на премии "Серебряный Лучник"

МОСКВА, 15 февраля. Дни открытых презентаций Национальной премии в Области развития общественных связей "Серебряный Лучник" (0+) состоятся 20-21 февраля в Общественной палате Российской Федерации.

В течение двух дней соискатели премии представят экспертам, жюри, коллегам резонансные коммуникационные проекты, реализованные в 2018 году, расскажут о планировании, особенностях реализации, креативном наполнении, предоставят возможность участникам двухдневного кейс-марафона сравнить, насколько заявленные цели и задачи соответствуют результатам проектов. Именно на основе выступлений определят победителей Национальной премии "Серебряный Лучник", награждение состоится 21 февраля в отеле "Метрополь".

20 февраля участники Дней открытых презентаций познакомятся с кейсами лучших проектов в области благотворительности, корпоративной социальной ответственности, продвижения государственных, общественных и социальных программ, технологий будущего, маркетинговых коммуникаций, внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа.

21 февраля выступят специалисты по коммуникациям – авторы проектов развития и продвижения территорий, корпоративных и международных коммуникаций, лучших работ по теории развития общественных связей.

О премии

Национальная премия "Серебряный Лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. За это время создана система региональных и зарубежных конкурсов. Проводятся конкурсы "Серебряный Лучник"-США и "Серебряный Лучник"-Чехия.

Участие в мероприятиях бесплатное. Познакомиться с подробной программой можно здесь: www.luchnik.ru.

Регистрация: https://luchnik.timepad.ru/event/893216/

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Ассоциация-учредитель – РАСО

Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО РЖД

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - ОАО РВК

Партнер номинации "Развитие и продвижение территори" - АО "Концерн Росэнергоатом"

Партнер номинации "Благотворительность" - Форум Доноров

Попечители: Интеррос, КРОС, Tele2, Группа ИМА, SPN Communications, Никколо М.

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ

Организационный партнер – Агентство Р.И.М.

Ассоциации: АКОС, Ассоциация менеджеров, IABC/Russia, РАЭК, РАОС, РАМУ, АКМР, АКАР