Эксперт: интерес бизнес-сообщества к альтернативным способам решения споров растет

ТАСС, 15 февраля. В России растет интерес бизнес-сообщества к альтернативным способам решения споров. Такое мнение выразил в интервью ТАСС ответственный администратор Российского Арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Андрей Горленко.

Говоря об итогах панельной дискуссии "Арбитражное соглашение: как избежать ошибки" в рамках "Ковалевских чтений", где Горленко был модератором, он отметил, что эксперты решили сфокусироваться на ошибках в рамках арбитража. "На первой сессии обсудили вопросы ошибок при заключении арбитражного соглашения – соглашения сторон, что споры по договорам будут переданы на рассмотрение не в государственный, а в третейский суд. Это необходимое условие, чтобы обратиться к этой альтернативной форме разрешения споров. Чтобы воля была четко сформулирована и выражена, то в какой третейский суд обращаться, какие арбитры будут рассматривать – выбор в мире очень большой. Это может быть Лондонский третейский суд, Стокгольмский, Парижский, Сингапурский и так далее. Мы должны аккуратно подойти к написанию формулировки. Плюс мы должны учитывать, что не все споры могут быть переданы в третейский суд – здесь тоже может быть ошибка, когда неправильно определена природа отношений", - рассказал он. Собеседник агентства добавил, что вопрос, как избежать такого рода ошибок, российские эксперты обсудили с российскими и зарубежными коллегами – из Великобритании и Австрии. "Лучше учиться на чужих ошибках и опыте", - добавил он.

По словам Горленко, получилась интересная дискуссия, потому что интерес к арбитражу в России по итогам большой арбитражной реформы в 2013-2017 годах растет. "Реформа продолжается, в том смысле что арбитражные институты стараются продвигать арбитраж в том числе в российские регионы и Российский арбитражный центр, который является генеральным партнером арбитражной конференции "Ковалевских чтений". Мы видим, что интерес бизнес-сообщества к альтернативным способам решения споров растет", - отметил Горленко.

Что изменили санкции

По словам Андрея Горленко, вопрос о том, что российские споры должны возвращаться в российскую юрисдикцию во избежание ситуации рассмотрения спора двух российских сторон "где-нибудь в Лондоне", был актуален еще до санкций. "Результатом санкций стало то, что российские стороны стали еще аккуратнее относиться к составлению арбитражной оговорки при заключении договора, думая о том, где будет разрешаться спор. Нужно учитывать это обстоятельство, потому что ключевой свидетель может быть вызван за рубеж, а он, например, окажется под санкциями или к нему будут какие-то иные ограничительные меры. Отсутствие свидетеля может повлиять на то, что спор в итоге будет проигран. Это дополнительный аспект, которые стороны должны теперь учитывать при решении вопроса, где именно разрешать спор", - сказал модератор панельной дискуссии, добавив, что "это, тем не менее, не закрывает двери для российского бизнеса при разрешении споров в самых разных точках мира, особенно в отношениях с иностранными контрагентами".

"Ковалевские чтения" - ежегодная международная научно-практическая конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится в Екатеринбурге с 2004 года. В текущем году она проходит с 14 по 15 февраля, в ней принимают участие более 500 экспертов из России, Германии, Италии, Великобритании и других стран.