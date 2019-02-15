Эксперт: сегодня в юриспруденции "законно" и "справедливо" - два разных понятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Панельная дискуссия "Реализация процессуальных прав: ошибка или злоупотребление?" прошла в рамках "Ковалевских чтений" в Екатеринбурге. Эксперты обсудили противодействие различным аспектам злоупотреблений процессуальными правами в государственных судах при проведении экспертизы, при допросе свидетелей (зарубежный опыт), а также разобрали, как отличить злоупотребление от ошибки представителя и какими должны быть последствия.

Модератором дискуссии выступил сопредседатель коллегии адвокатов "Регионсервис" (Кемерово), кандидат юридических наук Сергей Учитель. В интервью ТАСС он рассказал, что удалось собрать представителей всех юридических профессий. В панельной дискуссии участвовали представители судейского корпуса, часто практикующие юристы и представители науки. "Мы услышали все точки зрения, и это важно, поскольку вопрос злоупотребления процессуальными правами и ошибки актуален для всех участников процесса. На выходе мы пришли к пониманию, что с этой проблемой стоит бороться. Кто-то поделился своими секретами, как они пресекают злоупотребления – и судьи, и практики. Вышла очень практико-ориентированная дискуссия", - рассказал он ТАСС.

По словам юриста, наиболее ценным в обсуждении стало понимание, что все добросовестные участники процесса в первую очередь заинтересованы в добросовестной реализации своих прав, независимо от стороны, на которой выступает. Это и судья, и прокурор, и истец, и ответчик. "Каждый из участников, добросовестно реализует свои права, рассчитывает на справедливое решение. Справедливым и законным будет только то решение, которое вынесено на основание норм права", - сказал он.

Соотношение законного и справедливого

В ходе встречи возникла дискуссия о соотношении справедливого и законного в юриспруденции. По словам эксперта, с юридической точки зрения это на сегодня два разных понятия. "Юрист работает в категории права, и для него важно, чтобы решение было законным. И не всегда понятие "законный" является справедливым. Тем более, у каждого - свое понимание справедливости. Есть справедливость толпы, есть справедливость юристов-профессионалов. Было бы идеально, если бы решения были и законны, и справедливы. Бывают дела, в которых ты как профессионал проигрываешь, но, когда видишь, что решение законно, справедливо и обосновано, то доволен, и бывает довольна и проигравшая сторона. Краеугольный камень юриспруденции – чтобы все в профессиональном порядке были довольны", - отметил Сергей Учитель.

По мнению модератора, обсуждение этих категорий является неким отсылом к законодателям. "Сегодня все говорили, что в основном все способы борьбы со злоупотреблениями формируются пока не на законодательном уровне, а на уровне судебной практики, и делились своими профессиональными секретами в связи с этим. Безусловно, если бы законом были предусмотрены отдельные процессуальные положения, и правоприменитель правильно их реализовывал, то многие вопросы сами собой отпали бы", - констатировал юрист.

"Ковалевские чтения" - ежегодная международная научно-практическая конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится в Екатеринбурге с 2004 года. В текущем году она проходит с 14 по 15 февраля, в ней принимают участие более 500 экспертов из России, Германии, Италии, Великобритании и других стран.