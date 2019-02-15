Этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 провели в Шушенском

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (0+) встретили на юге Красноярского края. 15 февраля этап Эстафеты огня Студенческих игр прошел в Шушенском. Факелоносцы Студенческих игр стартовали у Речного вокзала, пробежали 1930 м по улицам поселка и территории знаменитого музея-заповедника "Шушенское", а затем финишировали на Центральной площади.

На старте участников эстафеты и зрителей поприветствовали глава Шушенского района Анатолий Керзик и депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Демидов.

"Нам очень приятно, что Шушенское включили в маршрут масштабного международного проекта – Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, – отметил глава Шушенского района Анатолий Керзик. – Я сам был спортсменом и понимаю, что без нашей поддержки участникам Студенческих игр будет тяжело. Поэтому призываю всех, не жалея голосовых связок и ладоней, болеть за наших спортсменов".

Первым факелоносцем стал заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергей Зяблов. "Жители Шушенского могут гордиться тем, что стали свидетелями бега факелоносцев Зимней универсиады-2019. Это историческое событие в жизни поселка!" - сказал он.

Следующим принял огонь самый старший участник Эстафеты огня Студенческих игр – 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских. Всего огонь по улицам города пронесли 11 участников эстафеты, среди которых руководитель Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Шушенском районе Владимир Мурашов, призер Кубка России по легкой атлетике Антон Аникин, глава администрации Сизинского сельсовета Шушенского района Татьяна Коробейникова, специалист молодежного центра "Юг" Татьяна Дындарь.

"Вся моя жизнь связана со спортом, и для меня большая честь пронести факел Зимней универсиады-2019 по родному поселку, – признается Мурашов. – К эстафете готовился, настраивался. Сегодня поддержать меня на маршруте пришли мои ученики и родные".

Коробейникова подчеркнула, что гордится тем, что стала одной из участниц Эстафеты огня и выразила свои пожелания спортсменам-студентам: "Хочу пожелать участникам Зимней универсиады-2019, особенно тем, кто из Красноярского края, побед, высоких достижений, чтобы их результаты нас порадовали. Я обязательно приеду в Красноярск на Студенческие игры как болельщик".

Городскую чашу огня на Центральной площади зажгли завершающий факелоносец, директор физкультурно-спортивного центра им. Ивана Ярыгина Владимир Семенюк и глава Шушенского района Анатолий Керзик. Закончилась эстафета праздничным концертом в рамках социально-культурного маршрута "Енисейский экспресс", который прошел в районном центре культуры.

Из Шушенского огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Минусинск, где в субботу, 16 февраля, пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 23 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

Проект проводится при поддержке горно-металлургической компании "Норникель" и Siberian Wellness (Международной Корпорации "Сибирское здоровье"). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 охраняют сотрудники Росгвардии.

О компаниях

"Норникель" (ПАО "ГМК "Норильский никель") — лидер мировой горно-металлургической промышленности, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. "Норникель" давно и всесторонне поддерживает российский спорт. Компания является Генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, Федерации хоккея России, партнером Международной федерации студенческого спорта (FISU), Олимпийского комитета России и Олимпийской команды России, Ассоциации мини-футбола России и общероссийского проекта "Мини-футбол в школу – Регион Заполярье", Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Arctic Curling Cup в Дудинке. Кроме того, "Норникель" владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини- футбольным клубом "Норильский никель".

Siberian Wellness/Международная Корпорация "Сибирское здоровье" – официальный спонсор XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске в категории "Обогащенные продукты питания". Siberian Wellness 22 года производит инновационные продукты для спорта, красоты и здоровья. В 65 странах мира знают натуральные витаминные комплексы и спортивное питание Siberian Wellness – экологически чистые и натуральные решения. Почетные амбассадоры Корпорации заслужили право нести факел Зимней универсиады-2019 на этапах Эстафеты огня в разных городах страны.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.

Фото и видеоматериалы доступны по ссылке:

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