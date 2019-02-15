Выездное расширенное заседание Совета ФПА РФ состоялось в рамках "Ковалевских чтений"

ТАСС, 15 января. На расширенном заседании Совета ФПА РФ, прошедшем в пятницу в третий раз в рамках международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения", адвокаты обсудили актуальные задачи и пути их решения. Как сообщили организаторы чтений, на открытой части заседания присутствовали делегаты "Ковалевских чтений". По словам президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, их количество превысило число прибывших членов Совета ФПА РФ.

"Юрий Пилипенко огласил повестку заседания, которая включала ряд важных вопросов, находящихся в активной работе Совета ФПА РФ", - рассказали организаторы. Прежде всего, президент ФПА РФ отметил проблему, касающуюся оплаты работы адвокатов по назначению, которая заключается в том, что Министерство финансов не подтвердило наличие в бюджете средств на повышение оплаты защиты по назначению органов дознания, следствия и суда. "Для решения проблемы помимо прочего недавно было направлено письмо в Совет Федерации РФ", - сказано в сообщении.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы. Президент ФПА РФ поделился статистическими данными, которые были озвучены на семинаре-совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, состоявшемся в начале этой недели. Так, общее количество дел, рассмотренных судами в 2018 году, заметно увеличилось – более чем на 10%, что свидетельствует о пропорциональном увеличении занятости адвокатов, в том числе в уголовных делах. При этом, практически стало вдвое меньше людей, отбывающих наказание. В то же время количество оправдательных приговоров также уменьшилось. Таким образом, с учетом декриминализации законодательства, поле для деятельности защитников по 51 ст. УПК РФ будет уменьшаться.

Также Юрий Пилипенко выразил благодарность коллегам за неравнодушие и внимание к детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Накануне новогодних праздников сотрудники ФПА РФ по личной инициативе собрали деньги, чтобы поздравить жители реабилитационного центра в Москве.