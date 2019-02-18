В Ачинске пройдет этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. Во вторник, 19 февраля, огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (0+) встретят в Ачинске. Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 14:00 около молодежного центра "Сибирь" и финишируют на площади около дворца культуры, где зажгут городскую чашу огня.

Общая протяженность маршрута в Ачинске – 2600 м. Огонь по улицам города пронесут двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Посол Зимней универсиады-2019 Светлана Мастеркова, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Павел Ростовцев, глава Ачинска Илай Ахметов, руководитель всероссийского движения "Волонтеры-медики" в Ачинске Алексей Федоров, директор краевого Дворца молодежи, лидер команды по брейк-дансу "White Masters" Алексей Худяков, тренер спортивной школы "Центр игровых видов спорта" Артем Залевский и другие факелоносцы.

Эстафета огня Студенческих игр в Ачинске завершится праздничным концертом, который пройдет в городском дворце культуры в рамках социально-культурного маршрута "Енисейский экспресс". Затем огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Назарово, где 21 февраля состоится следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 25 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

Проект проводится при поддержке горно-металлургической компании "Норникель" и Siberian Wellness (Международной Корпорации "Сибирское здоровье"). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 охраняют сотрудники Росгвардии.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.

Программа для СМИ:

19 февраля, вторник

13.40 – 14.00 - церемония встречи огня Зимней универсиады-2019 (площадка у молодежного центра "Сибирь", ул. Комсомольская, 7);

14.00 – старт бегового этапа;

14.40 – финиш бегового этапа, зажжение городской чаши огня (площадка около городского дворца культуры, 3-й микрорайон, стр. 38);

15.00 – концерт, посвященный Эстафете огня (городской дворец культуры).

Контакт для работы СМИ на этапах Эстафеты огня в Ачинске:

Мария Тришина, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79241142019.

Об эстафете

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 25 городах. Всего в маршруте российского этапа Эстафеты огня 30 городов страны. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске. Официальный сайт проекта – relay.krsk2019.ru.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании "Норникель" и Siberian Wellness (Международной Корпорации "Сибирское здоровье").

О компаниях

"Норникель" (ПАО "ГМК "Норильский никель") — лидер мировой горно-металлургической промышленности, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. "Норникель" давно и всесторонне поддерживает российский спорт. Компания является Генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, Федерации хоккея России, партнером Международной федерации студенческого спорта (FISU), Олимпийского комитета России и Олимпийской команды России, Ассоциации мини-футбола России и общероссийского проекта "Мини-футбол в школу – Регион Заполярье", Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Arctic Curling Cup в Дудинке. Кроме того, "Норникель" владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини- футбольным клубом "Норильский никель".

Siberian Wellness/Международная Корпорация "Сибирское здоровье" – официальный спонсор XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске в категории "Обогащенные продукты питания". Siberian Wellness 22 года производит инновационные продукты для спорта, красоты и здоровья. В 65 странах мира знают натуральные витаминные комплексы и спортивное питание Siberian Wellness – экологически чистые и натуральные решения из самого сердца Сибири! Почетные амбассадоры Корпорации заслужили право нести факел Зимней универсиады-2019 на этапах Эстафеты огня в разных городах страны.

На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 охраняют сотрудники Росгвардии.