Выставка фотографий Праги пройдет в рамках премии "Серебряный Лучник"

МОСКВА, 18 февраля. Фотовыставка "Пражская весна. Чехия глазами российского дипломата" откроется 19 февраля в Общественной палате Российской Федерации.

Автором работ является не профессиональный фотограф, а дипломат. Торговый представитель России в Чехии Сергей Ступарь поделился с участниками Дней открытых презентаций Национальной премии "Серебряный Лучник" своими впечатлениями о стране, которую за время своей работы не только изучил, но и полюбил.

Как рассказывает Ступарь, все фотографии, представленные на выставке, сделаны мимоходом, на мобильный телефон - в обычной, повседневной жизни в Праге и в поездках по Чехии.

Четырехлетняя работа в Чешской Республике торгпредом России дала автору возможность посетить все регионы страны: множество больших и малых городов, небольших селений, национальных парков.

"Чехия - это рай для фотографа! – отметил Ступарь. - Здесь столько невероятно красивых чудесных мест: милых улочек, разнообразных парков, колоритных замков и архитектурных памятников… Никого не оставит равнодушным разнообразная чешская природа и, конечно, доброжелательные, культурные и трудолюбивые жители этой удивительной страны".

По словам фотографа, интерес, проявленный к его работам друзьями и поклонниками в социальных сетях, привёл его к выставке в Общественной палате РФ. "В Праге уже трижды вручалась премия "Серебряный Лучник"-Чехия. Я рад возникновению новых форм сотрудничества и контактов", - сказал он.

Ступарь также выразил надежду, что представленный проект послужит ещё большему развитию культурных и торгово-экономических связей между Россией и Чехией. "Желаю всем зрителям приятного просмотра фотографий, наслаждения великолепием Праги и очарованием чешских городов, сохранивших средневековый колорит, бережно чтимый нынешним поколением чехов! Девизом этой небольшой фотовыставки я бы сделал свое личное её восприятие: "С любовью к Чехии!" - подчеркнул он.

Для посещения выставки, необходимо пройти регистрацию для участия в Днях открытых презентаций Национальной премии "Серебряный Лучник", которые состоятся 20-21 февраля https://luchnik.timepad.ru/event/893216/.

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