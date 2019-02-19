Ректор УрГПУ открыла совместное заседание Свердловского и Омского отделений РГО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. Совместное заседание Свердловского и Омского отделений Русского географического общества (РГО) прошло в Екатеринбурге, открыла его Светлана Минюрова - председатель Свердловского областного отделения РГО, ректор крупнейшего педагогического вуза Урала – Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ).

В заседании, кроме членов РГО, студентов и преподавателей УрГПУ, участвовали представители кадетского корпуса, Уральского лесотехнического университета, учащиеся Уральского промышленно-экономического техникума и все, кому интересна тема Арктики и Антарктиды.

По словам председателя Омского отделения РГО Игоря Вяткина, первое совместное и сразу такое крупное мероприятие уже внесло и будет вносить вклад в географию. "Без географии мы никуда. Каждый из нас должен совершить какое-то дело, интересное и значимое – для себя и для общества. Были бы только идея, желание, энергия и коллективный разум", - приводят в пресс-службе вуза слова Вяткина.

О кругосветке на яхте "Сибирь"

Сергей Щербаков – капитан яхты "Сибирь", президент фонда поддержки спорта "Сибирские парусные экспедиции" и руководитель Международного проекта "Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет". На совместном заседании двух региональных отделений он пригласил к участию в экспедиции всех, кто желает и может быть полезен судну, команде и путешествию.

За плечами Щербакова - уже одна кругосветка, где "Сибирь" попадала в жесткие ураганы и штормы. "В такие моменты важно уметь и знать, кто и что должен делать, чтобы, не поддаваясь панике, исправить ситуацию", - считает капитан, с гордостью отмечая, что вдоль всех берегов они пройдут под российским флагом.

В графике второй кругосветки "Сибири", которая стартует летом 2019 года - 60 пунктов захода. В этот раз яхта пройдет в водах Скандинавии, Франции, Испании, Бразилии, Аргентины, Чили, острова Пасхи и Японии. Вернется судно в Омск через Мыс Челюскин и реки Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Тема привлекла и других путешественников. Специально на это заседание из Санкт-Петербурга прибыл, капитан парусной яхты "Ксанду", технический директор ООО "Юнико-Сис" Максим Озерной, который представил научную программу экспедиции "Антарктида 2020. Гидрохимические измерения на борту парусной яхты", обогатив участников совещания знаниями в химии, биологии и географии.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

Об РГО

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" (РГО) — географическая общественная организация России, основанная 18 августа 1845 года. Одно из старейших географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830).

Главная задача РГО - сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. С 1956 года РГО входит в Международный географический союз.



С декабря 2009 года РГО возглавляет президент Сергей Шойгу. Свердловское областное отделение РГО действовало с 1946 года на базе географического факультета педагогического института, недавно вновь вернулось в стены вуза. Председателем отделения на общем собрании в 2018 году была избрана ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

О яхте "Сибирь"

Яхта "Сибирь" была спроектирована в 1987 году в Омске для совершения дальнего спортивного плавания Омск – Санкт-Петербург. Строительство велось самостоятельно яхтсменами Сибирской парусной ассоциации "Фарос" и было завершено 31 мая 1997 года.

Перестроенная и модернизированная "Сибирь" за 15 месяцев в 2000-2001 годах совершила уникальное кругосветное путешествие со стартом и финишем в Омске. Впервые в истории мореплавания парусная яхта пересекла в одном направлении все 24 часовых пояса, причем половину из них за Полярным кругом, пройдя Северный морской путь без зимовок и ледокольной проводки.

Значение экспедиции было оценено по достоинству. Указом Президента России четверо членов экипажа, полностью прошедшие кругосветку, в том числе капитан Щербаков, были награждены медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Капитану было присвоено звание "Заслуженный мастер спорта России".