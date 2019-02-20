Секретарь Совбеза РФ отметил опыт Ямала в оповещении людей в местах массового пребывания

ТАСС, 20 февраля. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил с докладом на выездном совещании под председательством Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева. На совещании в Тюмени обсуждались вопросы обеспечения безопасности населения на транспорте и в образовательных организациях, находящихся в пределах УрФО, сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

Секретарь Совбеза РФ отметил опыт Ямала в развитии комплексной системы оповещения в местах массового пребывания людей. "Еще не все задачи по повышению оперативности информирования населения решены. Прежде всего, это относится к модернизации региональных автоматизированных систем, информирующих о чрезвычайных ситуациях. Такие системы прошли модернизацию в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В остальных субъектах округа эту работу надо завершить", - сказал он.

В этой сфере на Ямале уже проделана большая работа, подчеркнул Артюхов. "В регионе работает 341 образовательная организация, в 32 из них организована система круглосуточного пребывания детей. Все объекты соответствуют условиям безопасного пребывания, санитарным правилам и нормам, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации. Дополнительно в прошлом году модернизированы 1 145 камер видеонаблюдения. Эти видеофиксаторы технически устарели и уже не соответствовали новым требованиям", - подчеркнул губернатор ЯНАО.

Губернатор отметил, что в округе обеспечена безопасная доставка школьников к месту обучения (осуществляется перевозка 2 526 детей). За прошлый год на Ямале проведена замена 14 автобусов старше 10 лет, дополнительно 4 автобуса приобретены по федеральной программе. На текущий момент учеников в ЯНАО перевозит 71 школьный автобус.

"Для интеграции системы безопасности активно внедряется аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Продолжена работа по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям. Ведется обустройство пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений, устанавливаются дополнительные системы фото- и видеофиксации", - сказано в сообщении пресс-службы.

Для защиты детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию, в каждой школе используется контент-фильтрация. Кроме того, проводятся мероприятия по защите персональных данных.

Параллельно строятся новые здания образовательных учреждений, проводятся капремонты. В прошлом году в эксплуатацию введена школа на 800 мест в селе Гыда и 4 детских садах (в Лабытнанги, Яр-Сале, Надыме, Харампуре) общей вместимостью 950 мест. Ведется и запланировано строительство 55 объектов образования, из которых 30 детских садов на более чем 6 тыс. мест (6 435 мест до 2021 года) и 25 школ на более чем 14 тыс. мест (14 205 мест до 2024 года).

В совещании участвовали полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, заместители министров РФ, главы субъектов, руководители правоохранительных структур и ведомств.