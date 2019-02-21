Фонд "Новотранс-5П" организовал участие бурятского музыканта в фестивале искусств Башмета

МОСКВА, 21 февраля. Благотворительный фонд "Новотранс-5П" организовал участие бурятского певца, композитора и аранжировщика Лудуба Очирова в Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета (12+). Фестиваль проходит с 15 по 24 февраля в Сочи.

Юного музыканта из Бурятии пригласили к работе в департаменте композиции IV Международной музыкальной академии и в мастер-классах для молодых композиторов. Спонсорскую помощь молодому музыканту и его родителям оказал благотворительный фонд "Новотранс-5П", взяв на себя расходы на проезд и проживание. Также фонд помогает Лудубу Очирову пройти отбор на обучение в фонде "Талант и успех", которым руководит народный артист России Сергей Ролдугин, по направлению "музыкально-исполнительское искусство". Для этого, в частности, инициировано обращение к руководству фонда за подписью главы Бурятии Алексея Цыденова.

"Лудуба Очирова, несмотря на его возраст, мы по праву можем считать гордостью Бурятии. Его песни заставляют задуматься о том, что главное в жизни. Думаю, что со мной будут солидарны все жители нашей республики. Мы горячо болеем за тебя, Лудуб, и желаем удачи на конкурсе", - сказал Цыденов.

Получать образование и организовывать гастроли Лудубу Очирову несколько лет помогает коллектив грузовой компании "Новотранс", АО ХК "Новотранс", других подразделений холдинга. Теперь эту работу взял на себя благотворительный фонд "Новотранс-5П". 17-летний юноша, несмотря на слабое зрение, часто принимает участие в благотворительных концертах, проводит мастер-классы.

"Огромное спасибо коллективу грузовой компании "Новотранс", всему холдингу, фонду "Новотранс-5П" за предоставленную возможность принимать участие в фестивале. Знания, получаемые на мастер-классах у выдающихся композиторов современности, дают мне очень многое. Теперь уже твердо знаю основные тенденции развития современного композиторского искусства. Буду писать свои произведения, применяя знания, полученные на фестивале", - сообщил Очиров

Благотворительный фонд "Новотранс-5П" также оказывает поддержку детским домам в Бурятии и в Кемеровской области. Так, дому-интернату "Журавушка" в Улан-Удэ фонд ежеквартально перечисляет 300 тыс. рубдей на социальную реабилитацию детей-инвалидов, их содержание и уход. Закуплены и обустроены детские площадки и игровые комплексы. Подарком на Новый год от фонда для воспитанников детского дома стали пять ноутбуков. В детском доме "Дружба", расположенном в Прокопьевске Кемеровской области свыше 80 воспитанников в возрасте от 7 до 16 лет. Фонд на постоянной основе помогает приобретать для ребят одежду, обувь, предметы быта, продукты, бытовую электронику и многое другое.