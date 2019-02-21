Победители премии "Бизнес-Успех" пройдут бесплатное обучение по программе Executive MBA

МОСКВА, 21 февраля. Новым образовательным партнером Национальной премии "Бизнес-Успех" (18+) стала корпорация "Синергия", которая подарит 15 победителям премии, возможность пройти обучение по программе Executive MBA в школе бизнеса "Синергия". Соответствующее соглашение в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали президент корпорации "Синергия" Вадим Лобов и руководитель оргкомитета премии Дарья Сунцова.

С 2011 года премия "Бизнес-Успех" в целях популяризации малого бизнеса проводит отбор, обучение и награждение лучших предпринимателей. Конкурс проходит в два этапа: открытые межрегиональные этапы и всероссийский этап в Москве. В 2018 году открытые межрегиональные этапы прошли в 16-и городах и объединили около 15 тыс. участников со всей страны. Победители первого тура встретятся 5 марта в Общественной палате Российской Федерации и поборются за победу в номинациях "Лучший производственный проект", "Лучший сельскохозяйственный проект", "Лучший женский проект" и т.д. Лидер в каждой номинации получит приз – бесплатное обучение по программе Executive MBA от школы бизнеса "Синергия".

"Синергия" на протяжении многих лет развивает концепцию непрерывного образования, создавая обучающие программы для школьников, студентов, программы повышения квалификации и дополнительного образования для взрослых, а также программы бизнес-образования. Executive MBA от школы бизнеса "Синергия" – это лучшая программа в линейке наших образовательных продуктов. Она включает модульное обучение в Москве и международные выезды: Лондон, Дубай, Нью-Йорк. Мы рады предложить лидерам малого и среднего бизнеса возможность развития благодаря образованию мирового уровня", - отметил Лобов.

По словам Сунцовой, появление образовательного партнера - важный этап в развитии проекта. "Национальная премия "Бизнес-Успех" – это не только чествование предпринимателей-победителей. Наша цель – найти лидеров предпринимательского сообщества и дать им инструменты для развития. Сейчас запрос на обучение у бизнеса велик как никогда. Я благодарна Корпорации "Синергия" за образовательную поддержку победителей и участников Премии".

О премии "Бизнес-Успех"

С 2011 года в поддержку Национальной премии "Бизнес-Успех" было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тыс. предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет 67 млн рублей.

Основные цели проекта "Бизнес-Успех" – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

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