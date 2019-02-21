Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс" пройдет в Москве

МОСКВА, 21 февраля. 21 и 22 мая в Москве на сцене Большого Театра России в 27-й раз пройдет Международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс". Зрители увидят яркие работы в области танца со всего мира. С 22 февраля в кассах и онлайн на сайте Большого театра можно приобрети билеты на это событие.

21 мая зрителей ждет гала-концерт звёзд балета – номинантов приза Бенуа-2019 года и награждение победителей. В числе номинантов – солисты 16 ведущих классических компаний и современных коллективов мира. В начале вечера жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов Приза Бенуа-2019. Уже известно, что приз "За Жизнь в искусстве" присужден члену французской Академии изящных искусств Иржи Килиану. В гала-концерте, помимо номинантов, примет участие прима-балерина Гамбургского балета Анна Лаудере — лауреат российско-итальянского приза "Бенуа-Мясин" этого года, а также солисты компании "Хаббарт Стрит Данс" из Чикаго - они получат приз за Кристал Пайт, лауреата Бенуа 2017 года, и представят её хореографию.

22 мая публику ожидает гала-концерт звезд балета-лауреатов приза разных лет "Бенуа де ла Данс - Году Театра". В программу вечера включены классические, неоклассические фрагменты, а также работы молодых современных хореографов. Среди участников – Мария Кочеткова, Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере, Эдвин Ревазов, Даниэль Камарго, Майя Махатели, Виктория Джайяни, Тимур Сулуашвили, Анжелика Холина и другие звезды балета, а также артисты Театра им. Вахтангова.

В гала-концертах принимают участие звезды Большого театра России, Балета Джоффри (США), Балета Парижской оперы, Балета Сан-Франциско, Берлинского государственного балета, Вашингтонского балета, Венского государственного балета, Гамбургского балета (Германия), Компании "Мальпасо" (Куба), Компании "House of Shapes" (Швеция), Компании "Хаббард Стрит Данс" (США), Национального балета Нидерландов, Нью-Йорк Сити балета, Тихоокеанского Северо-Западного балета (США), Цюрихского балета, Шведского королевского балета.

Председатель жюри Приза Бенуа-2019 – Юрий Григорович. В составе жюри: генеральный директор Южно-Африканского международного конкурса балета, директор Балета Мзанси и школы КуДанЮА Дерк Баденхорст, директор Национального балета Нидерландов Тед Брандсен, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова, балетмейстер-репетитор Ана Лагуна, артистка балета Парижской Оперы, художник по костюмам Аньес Летестю, педагог, хореограф Владимир Малахов, президент и генеральный директор Музыкального центра в Лос-Анжелесе Рейчел Мур.

Возрастная категория 16+.

Билеты можно приобрести в кассах Большого театра: 7-495-455-55-55; он-лайн: www.bolshoi.ru и в Центре БЕНУА: +7-916-106-04-14

1) Государственный академический Большой театр России

125009, Москва, Театральная пл., 1. ОГРН 1027739856539

2) РОО "Центр Бенуа"

ОГРН 1137799013593

Юридический адрес 129226, город Москва, проспект Мира, 131, оф. 3

О призе

Международный балетный приз "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dansе), известный в мире как "Балетный Оскар", присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования программы её художественным руководителем и председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и организатор программы – общественная некоммерческая организация "Центр Бенуа". Автор статуэтки приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель известного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО "Всемирное десятилетие культуры".

В 2002 году Министерство культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу "Культурное наследие России".

В 2009 проект "Бенуа де ла Данс" получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как программа международного значения.

За 26 лет своего существования приз "Бенуа де ла Данс" вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году проект, расширившийся до рамок фестиваля мирового балета, снова вернулся на сцену Большого театра России.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Все свежие новости Фестиваля "Бенуа де ла данс" вы найдёте на его официальных ресурсах:

Сайт: http://benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse

Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse

Контакты:

Пресс-секретарь фестиваля – Ольга Куликова.

Тел:: +7 916-435-87-31; e-mail: Olgacool73@mail.ru; info@olgakulikova.com