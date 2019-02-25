Туристический потенциал Тюменской области представили на выставке "Sаjam Turizma" В Сербии

ТАСС, 25 февраля. В Сербии представили туристический потенциал Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона по материалам департамента потребительского рынка и туризма, делегация Тюменской области приняла участие в Международной туристической выставке "Sаjam Turizma" в столице Сербии Белграде 21-24 февраля.

"Намерение сотрудничать с регионом в туристической сфере высказали представители Сербии, Греции, Испании, Швейцарии и Болгарии", - отметили в пресс-службе. Иностранным туроператорам рассказали о Сибири, показали тематические видеоролики, представили официальный туристический бренд Тюменской области "Visit Tyumen" и пригласили потенциальных партнеров лично посетить Сибирский регион и оценить его туристический потенциал.

После такого путешествия двусторонние отношения с иностранными туроператорами будут развиваться более предметно, уверены в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области. Тюменцы готовы показать гостям два сибирских города – Тюмень и Тобольск. Тюмень – первый русский город в Сибири. Сегодня это один из самых комфортных и процветающих городов России. Тобольск является историческим центром управления Сибирью, некогда имевшим даже собственную валюту и считавшимся третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Туристам представят охоту на лошадях, комфортные базы отдыха с термальными источниками и SPA-комплексами, потрясающие архитектурные ансамбли, такие как Абалак и Тобольский кремль.

В пресс-службе отметили, что в рамках форума в Белграде также прошли Дни духовной культуры России, где были широко представлены традиционные сибирские ремесла. В "Русском доме" действовала выставка народных художественных промыслов. Здесь посетители смогли познакомиться с шедеврами мастеров Тобольской косторезной фабрики и Сибирской ковровой фабрики, расположенной в Ишиме.

В пресс-службе отметили, что близкой для сербов оказалась тема национального туристического проекта "Императорский маршрут", реализуемого под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Тюменская область является координатором проекта, и туроператоры Сербии намерены рассмотреть возможности сотрудничества.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, побывавшая в Сибири и знакомая с ее традициями, отметила слаженную работу тюменской делегации на выставке. По ее словам, регионы, такие как Тюменская область, могут открыть иностранцам другую Россию, не такую, какой они привыкли ее видеть в Москве или Санкт-Петербурге.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее в своих социальных сетях отмечал результаты развития туризма в регионе. "Министерство культуры РФ опубликовало данные по развитию туризма в стране. Прошлый год для нас был насыщенным на запуск новых туристических проектов, и результатом работы стало попадание Тюменской области в десятку регионов с высокими темпами развития туризма. Наш регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с 31 места на 7. Это высокая оценка, но останавливаться на достигнутом мы не намерены. В 2019 году в Тюменской области продолжится активная работа по развитию туризма, реализации новых инвестиционных проектов в этой сфере, привлечению россиян и гостей из-за рубежа. Главное, что инфраструктура Тюменской области готова к росту туристического потока: совершенствуется транспортная сеть, открываются новые отели и рестораны, развивается региональный бренд "Visit Tyumen"", – резюмировал он.

"В туристической сфере Тюменская область ориентируется на экспорт собственных услуг, и региону есть что показать. Последние несколько лет ведется активная работа по разработке интересных туристических маршрутов. Говоря об иностранных туристах, стоит отметить, что жители и туроператоры Сербии дружелюбно относятся к России и проявляют интерес к ее культуре, а значит имеется прочная основа для налаживания двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.

Всего на выставке "Sаjam Turizma" в Белграде было представлено 55 стран, собрано около 77 тыс. участников.