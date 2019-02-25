Более 100 млн рублей составит выручка Калининской АЭС за счет оптимизации сроков ремонта

МОСКВА, 25 февраля. Плановый ремонт энергоблока № 4 Калининской АЭС завершен. Помимо регламентных операций в ходе ремонта прошли успешные испытания модернизированной системы автоматического регулирования и защиты (САРЗ) турбины К-1000-60/3000. Модернизация САРЗ проводилась с целью обеспечения устойчивой работы, высокого уровня быстродействия и точности регулирования турбины.

По состоянию на 12:00 25.02.2019 нагрузка на энергоблоке №4 составляет 1060 МВт. Применение инструментов производственной системы "Росатом" и современных технологических решений позволило сократить срок ремонтной кампании. Дополнительная выработка электроэнергии за счёт оптимизации сроков ремонта составит более 128 млн кВтч, прогнозная выручка от ее реализации – 107 млн рублей выручки.

В ремонтных работах на энергоблоке было задействовано более 1800 специалистов - это персонал Калининской АЭС и "Калининатомэнергоремонта" – генерального подрядчика КАЭС. Особое внимание в период ремонта было уделено вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Об АЭС

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.