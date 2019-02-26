На Челябинском цинковом заводе начались промышленные испытания нового вида анодов

ТАСС, 26 февраля. В цехе "Комплекс электролиза цинка" Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ, 6 предприятие металлургического комплекса УГМК) начались промышленные испытания катаных анодов. В настоящее время установлено 243 единицы (всего их 16 524), сообщают в пресс-службе компании.

"Ранее в КЭЦ использовались только литые аноды. Их отливают здесь же, в цехе, в отделении производства анодов. К сожалению, они имеют ряд недостатков: больше подвержены коррозии, имеют низкие прочностные свойства, в связи с чем увеличивается количество коротких замыканий между электродами. Чтобы увеличить прочностные свойства литых анодов, их приходится делать толще, то есть на производство тратится больше материала. Cрок службы литых анодов меньше, чем у катаных, и составляет порядка четырех лет", - сказано в сообщении.



Исправить эти недостатки планируется заменой литых анодов на катаные. Благодаря методу проката поверхностная структура анодного листа меняется. Отсутствие микропористости делает его более устойчивым к коррозии, а на поверхности анода образуется прочный защитный слой.



"Улучшение технико-экономических показателей электролиза при применении катаного анода подтверждается мировым опытом. Срок службы анода увеличивается почти в полтора раза, на 6% улучшаются показатели выхода цинка по току. Мы планируем проводить промышленные испытания в течение года, затем будет принято решение о целесообразности постепенного перехода на катаные аноды" , – приводят в пресс-службе слова технического директора ЧЦЗ Федора Головко.

О ЧЦЗ

ЧЦЗ входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). В 2018 году ЧЦЗ выпустил 191 тыс. т цинка и сплавов на его основе, выручка завода составила 32 млрд рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд рублей. После крупного пожара на другом цинковом заводе УГМК во Владикавказе в октябре 2018 года и его остановки, завод в Челябинске стал единственным в России предприятием, производящим цинк и его сплавы.

Уральская горно-металлургическая компания - российский горно-металлургический холдинг, производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов, свинца, селена, теллура, медного и никелевого купороса. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).