Национальная премия бизнес-коммуникаций будет вручена в Москве в апреле

МОСКВА, 26 февраля. Национальная премия бизнес-коммуникаций (НПБК) (18+) в третий раз подтвердит эффективность профессиональных компетенций среди маркетологов и бизнес-специалистов. Прием заявок продлится до 1 марта.

Ежегодная Национальная премия бизнес-коммуникаций учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России и является признанным инструментом оценки эффективности и профессиональной репутации специалистов в сфере бизнеса и маркетинга. Премия охватывает 7 отраслей экономики и 44 отраслевые категории, формирующие ВВП страны.

Номинации

Имена лауреатов премии будут определены в четырех основных номинациях: "Лучший маркетолог" – за развитие бренда и достижение высоких показателей эффективности при решении бизнес-задач; "Лучшая маркетинговая стратегия" – за изменение подхода в работе с целевой аудиторией бренда, кардинальное изменение политики позиционирования и изменение направления развития компании с целью завоевания новых рыночных ниш; "Лучшая маркетинговая кампания" – за достижение поставленных бизнес-задач через реализацию эффективной маркетинговой кампании. Новая номинация "Лучшее использование инструментов" присуждается за использование маркетинговых инструментов, которое привело к значительному росту финансового результата маркетинговой коммуникации.

НПБК также определит лучшие маркетинговые практики в четырех специальных номинациях: "Прорыв года", Trendsetter, Innovation и "Социальная ответственность" (новая специальная награда за оценку вклада компаний в формирование ценностей общества и инвестиций в собственную репутацию).

Экспертный совет, судейство и статистика

Лидеров индустрии выберут более 100 признанных бизнес-экспертов международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиа-рынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских организаций.

В число экспертов премии вошли:

Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF, академик Российской академии рекламы;

Антон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО;

Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям ПАО "МегаФон";

Татьяна Голышева, директор департамента рекламы сети магазинов "Снежная Королева";

Сергей Пискарев, президент АКАР, советник генерального директора ООО "НРА", сопредседатель комиссии по Этике;

Алексей Ковылов, первый вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии по GR, сопредседатель комиссии по саморегулированию, CEO, Geometry;

Евгения Чурбанова, директор департамента маркетинга и коммуникаций, ПАО "Сбербанк";

Алина Щербинина, руководитель департамента маркетинга Utair.;

Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class:

Дмитрий Завражнов, главный стратег B.Bright (Dentsu Aegis Network);

Борис Зарьков, основатель и CEO управляющей компании White Rabbit Family;

Татьяна Голышева, директор департамента рекламы сети магазинов "Снежная Королева";

Гавриил Гордеев, директор телеканала ТНТ4;

Андрей Сикорский, директор по маркетингу РБК.

Высокий уровень судейства обеспечат новые критерии оценки, разработанные консалтинговой компанией Accenture.

Статистику по медиа-размещениям представляет международная исследовательская компания Mediascope. Данные подтверждают эффективность номинанта в рамках традиционных каналов размещения согласно критериям оценки.

Итоги

Победители и обладатели Гран-При премии будут названы на торжественной Церемонии награждения в Москве 4 апреля. Место проведения – демонстрационный зал ГУМа.

По итогам будет сформирован рейтинг лучших маркетологов и лучших маркетинговых практик, который ежегодно публикуется в издании "Коммерсантъ". Агентства, принявшие участие совместно с клиентами и занявшие призовые места в номинации "Лучшая маркетинговая кампания" и "Лучшее использование инструментов", откроют новый рейтинг эффективности АКАР 2019 (Подсчет баллов для Рейтинга начинается с апреля 2019 года, то есть с участия в премии).

О премии

Национальная премия бизнес-коммуникаций призвана создать новый вектор эффективного роста рынка маркетинговых коммуникаций, а также способствовать решению важных и долгосрочных задач. Проходит под контролем наблюдательного совета, в состав которого входят представители федеральных министерств и ведомств, регулятора рынка (Федеральной антимонопольной службы России) и ведущих профессиональных объединений маркетинговых коммуникаций. Индустриальными партнерами являются Некоммерческое партнерство содействию развития интерактивной рекламы (IAB RUSSIA), Национальная ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК), Ассоциация маркетинговых услуг (АМУ), Международная рекламная ассоциация (IAA), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), Гильдия издателей периодической печати (ГИПП). С целью расширения географии участников и максимального охвата российских компаний с 2017 года НПБК проводится в два этапа. Первый этап – региональный, второй этап – федеральный. В 2018 году региональный этап прошел в двух округах: Приволжском и Уральском. Победители регионов стали участниками второго этапа федерального конкурса НПБК автоматически. Региональный этап СЗФО проходит в рамках федерального этапа премии. По итогам отдельного конкурса лауреаты получат награду в номинациях: "Лучший региональный директор по маркетингу", "Лучшая региональная маркетинговая кампания" и "Лучшая региональная маркетинговая стратегия".

Подробности и прием заявок: www.grandawards.ru