"Европлан" назван лидером российского автолизинга по итогам 2018 года

МОСКВА, 27 февраля. Автолизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан") стала лидером в лизинге автотранспорта, согласно опубликованным агентством "Эксперт" рэнкингам лизинговых компаний в 2018 году.

"Европлан" стала первой в ключевых направлениях бизнеса — лизинге легкового транспорта, лизинге транспорта, а также в российском автолизинге в целом.

Лидером рынка лизинга в сегменте автотранспорта "Европлан" стал впервые в 2006 году и продолжает быть крупнейшей автолизинговой компанией России. Доля "Европлана" в расчетном объёме российского автолизинга в 2018 году составила около 15% и в 1,5 раза превосходит долю второго игрока этого рынка. "Европлан" также лидирует по накопленному лизинговому портфелю грузового и легкового автотранспорта, который составляет почти 78 млрд рублей по сумме платежей. Как ранее сообщалось, объем лизингового портфеля "Европлана" на 31 декабря 2018 года достиг 84,4 млрд рублей, а стоимость закупленного только в 2018 году для передачи в лизинг транспорта и машин составила 86,4 млрд руб.

По исследованию РА "Эксперт", сегмент автолизинга является крупнейшим растущим сегментом совокупного лизингового рынка страны. По расчетам "Европлана", проникновение лизинга в продажи легковых автомобилей (в денежном выражении) растет в последние годы, а в 2018 году увеличилось с 9,4% до 10,3% в 2017 году.

Исследование РА "Эксперт" охватило деятельность 123 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 90% нового лизингового бизнеса.

Заметим, что сейчас "Европлан" является участником адресных программ льготного автолизинга, по которым можно получить субсидии до 12,5% при лизинге грузовых автомобилей по программам "Российский тягач", "Российский фермер", "Своё дело" и до 15% по программе субсидирования дорожно-строительной и коммунальной техники.