Максим Оводков: "Умные города" нуждаются в модернизации законодательства о ГЧП

МОСКВА, 26 февраля. В Санкт-Петербурге прошел бизнес-форум "Цифровые технологии на пути к "умной стране". Вопросы, связанные с цифровизацией экономики обсудили ведущие российские и зарубежные эксперты: основатель и директор Smart City Insights ApS Петер Бьерн Ларсен, директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин, заместитель руководителя проектного офиса "Умный Санкт-Петербург" Анатолий Котов, технический руководитель IT-проектов инновационного департамента Хельсинки Наталия Реен, руководитель международных связей Copenhagen Capacity Якоб Норман-Хансен, директор по развитию ГК "ЦОСиВТ" Александр Хельвас и другие.

"Умный город" – это, прежде всего, огромный рынок, интересный сегодня бизнесу – как телекоммуникационным компаниям, так и промышленным предприятиям", – отметил в своем выступлении на пленарном заседании форума член Президиума, председатель Комитета по государственно-частному партнерству "ОПОРЫ РОССИИ" Максим Оводков.

По его словам, для того чтобы "Умный город" динамично развивался, должен быть предпринимательский дух, инициатива. "Этот главный фактор, который определяет развитие, рост и экономические показатели любого проекта. Именно поэтому законодательство о ГЧП нуждается в модернизации, – подчеркнул он. – Так, на наш взгляд, более масштабному вовлечению бизнеса в государственно-частное партнерство не способствует существующее противоречие между федеральным законом о контрактной системе и федеральным законом о концессионных соглашениях. Например, в рамках соглашения о ГЧП, концессионного соглашения возможно передать частному партнеру на праве владения и пользования объект соглашения для создания или реконструкции и последующей его эксплуатации. Однако передать по такому соглашению отдельные хозяйственные полномочия государственного или муниципального бюджетного учреждения частному партнеру, а также финансировать деятельность за счет средств, направленных учреждению на его содержание, не представляется возможным. Все нужды бюджетных учреждений должны быть удовлетворены путем проведения закупок в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Оводков также добавил, что есть ряд проблем, связанных и с налоговым администрированием: "Поправки в Налоговый Кодекс объективно назрели".

Роли малого и среднего предпринимательства в реализации проектов "Умный город" и их региональным практикам была посвящена сессия "Решения на службе умного города. Практический опыт интеграции", модератором которой выступил Оводков.