Оборот розничной торговли в Тюменской области в январе вырос на 9,7%

ТАСС, 27 февраля. Оборот розничной торговли в Тюменской области по итогам января 2019 года составил 31,6 млрд рублей – это на 9,7% выше аналогичного месяца 2018 года в сопоставимых ценах (по России – на 1,6%). Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Увеличение этого показателя – результат улучшения предпринимательского климата, укрепления экономики и стабильных доходов жителей региона", - приводят в пресс-службе слова губернатора Александра Моора.

В расчете на одного жителя за месяц продано товаров на 21,3 тыс. рублей (в среднем по России – 17 тыс. рублей). По уточненным данным, по этому показателю за 2018 год Тюменская область заняла 6 место среди субъектов РФ.

За первый месяц 2019 года продажи пищевых продуктов возросли на 10% в сопоставимых ценах (по России прирост составил 2,1%), непродовольственных товаров – на 9,3% (по России – на 1,2%). В структуре оборота розничной торговли большую долю занимают непродовольственные товары – 54%, доля пищевых продуктов – 46%.

"Главная цель и конечный итог развития региональной экономики – это рост доходов жителей региона и увеличение качества жизни людей. Рост инвестиций в региональную экономику напрямую отражается на благосостоянии каждого тюменца. Что такое инвестиции? Создание новых предприятий и развитие уже действующих. Следовательно, это новые рабочие места с достойной зарплатой, это налоги в региональный и местные бюджеты. Поэтому поддержание темпов привлечения инвестиций, поиск и реализация новых проектов – одна из наших важнейших задач", – считает губернатор.