На Калининской АЭС обсудили стандарты безопасности и программу цифровизации

МОСКВА, 27 февраля. Обеспечение безопасности АЭС и реализация программы цифровизации концерна "Росэнергоатом" стали ключевыми темами совещания-диалога, который прошел на Калининской АЭС. Мероприятие проводилось в рамках подготовки публичного годового отчета Концерна за 2018 год и обсуждения приоритетных тем с представителями заинтересованных сторон.

В совещании приняли участие представители Госкорпорации "Росатом", Государственной Думы Российской Федерации, Московского центра Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС), Российского союза промышленников и предпринимателей, РНЦ "Курчатовский институт", консалтинговых и экспертных сообществ, общественных и экологических организаций, органов местного самоуправления и другие. В режиме видеоконференции совещание-диалог транслировалось на всех атомных станциях концерна.

Директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна "Росэнергоатом" Олег Шальнов поделился опытом внедрения программы цифровой трансформации и развития информационных технологий на предприятиях атомной отрасли: "Современное управление АЭС должно осуществляться в цифровом формате с использованием ИТ-решений. В 2019-2020 годах будет создан единый цифровой шаблон эксплуатации АЭС, который включает управление ресурсами, персоналом, обслуживанием и ремонтом, аналитикой, рисками и базой знаний. Параллельно с внедрением и тиражированием шаблона концерн приступает к пилотным проектам по внедрению новых технологических платформ Индустрии 4.0. Пилоты на референтном объеме должны показать эффективность использования технологий и отсутствие отрицательного влияния на безопасность эксплуатации АЭС". В рамках программы цифровизации концерн развивает также такие направления как "Цифровая энергетика", новые цифровые услуги и продукты, например, облако на базе Центра обработки данных. Кроме того, большое внимание уделяется вопросам развития систем и средств информационной безопасности".

"Росэнергоатом, являясь одной из крупнейших эксплуатирующих организаций в мире, обеспечивает экономически выгодное производство электрической и тепловой энергии. В 2018 году мы имеем абсолютный рекорд по выработке электроэнергии – 204,3 млрд кВтч, что составляет около 19 % от общего энергобаланса страны. Это лучшее достижение за все годы работы концерна "Росэнергоатом", - отметил заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС концерна Владимир Хлебцевич. По его словам, обеспечение экологической и радиационной безопасности атомных станций на всех этапах жизненного цикла является приоритетной задачей концерна "Росэнергоатом". Важным элементом подтверждения безопасности АЭС являются международные оценки деятельности предприятий. Так, корпоративная миссия OSART в 2018 году проверила 9 основных направлений работы концерна на соответствие международным стандартам МАГАТЭ. Результаты этой проверки признаны положительными.

В рамках совещания-диалога гости посетили энергоблоки Калининской АЭС, а также самый мощный и защищенный дата-центр "Росэнергоатома" - ЦОД "Калининский", который является главным инфраструктурным объектом, реализуемым в рамках программы концерна "Энергия цифрового будущего".

Участники совещания отметили особую значимость практики публичного обсуждения деятельности концерна "Росэнергоатом". Данная встреча стала ярким примером активной работы в этом направлении.

Впечатлениями поделился и депутат Государственной Думы РФ, член комитета по энергетике Виктор Зубарев: "Я выступаю за развитие атомной энергетики в России. Это самая перспективная, чистая и экологичная отрасль. Сегодня мы увидели работу Калининской АЭС. Настолько все четко работает, настолько все чисто, красиво, правильно по отношению к безопасности, к трудовому коллективу, и мне кажется, что этот опыт и критерии работы нужно передавать и на тепловые станции, на другие энергетические объекты страны. В России атомная энергетика является передовой, будь то Калининская АЭС, или другие АЭС, которые мы посещаем, везде отработаны стандарты безопасности высочайшего уровня. И они даже выше, чем во всем мире".

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

ЦОД "Калининский" сооружается на площадке Калининской АЭС и является первым в сети ЦОДов "Менделеев" концерна "Росэнергоатом". Соседство с Калининской АЭС обеспечивает дата-центру независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения. Коммерческим клиентам предлагается не только размещение ИТ-инфраструктуры и облачные сервисы, но и гарантированную высокоуровневую информационную защиту и физическую безопасность доступа к данным. Подведенная мощность первых секций ЦОД "Калининский" составляет 48 МВт, в перспективе запланированы работы по вводу в эксплуатацию второй очереди дата-центра и наращивание мощности до 80 МВт. В результате центр обработки данных "Калининский" станет самым крупным в России и позволит разместить в машинных залах до 8 тыс. стоек с оборудованием.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.