КПКГ "ГорЗайм Урал" уведомляет о созыве общего собрания пайщиков

ПЕРМЬ, 27 февраля. КПКГ "ГорЗайм Урал" (ОГРН 1151690067418) проведет общее собрание членов (пайщиков) 30 марта 2019 года.

Кредитный потребительский кооператив граждан "ГорЗайм Урал" (ОГРН 1151690067418), располагающийся по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196, оф. 41, зарегистрированный 21 августа 2015 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю, уведомляет о созыве очередного общего собрания членов (пайщиков) кооператива. Форма проведения очередного общего собрания: собрание в форме уполномоченных. Дата проведения очередного общего собрания – 30 марта 2019 года. Время проведения очередного общего собрания - 12.00-16.00. Место проведения: ул. 9 мая, 21, г. Пермь, ПК, 614095 (Гостиница "Профсоюзная", аудитория 300, 3-й этаж), со следующей повесткой дня:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; Рассмотрение отчетов о деятельности правления, директора, комитета по займам КПКГ "ГорЗайм Урал"; Утверждение решений правления, ревизионной комиссии, комитета по займам; Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГорЗайм Урал" за 2018 год; Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности КПКГ "ГорЗайм Урал"; О распределении дохода по итогам финансового года за 2018 год; Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПКГ "ГорЗайм Урал" на 2019 год; Выбор аудиторской организации (аудитора) для проведения ежегодного обязательного аудита за 2019 год; Рассмотрение отчета ревизионной комиссии КПКГ "ГорЗайм Урал"; О переизбрании состава ревизионной комиссии КПКГ "ГорЗайм Урал"; О переизбрании состава комитета по займам КПКГ "ГорЗайм Урал"; О переизбрании состава правления КПКГ "ГорЗайм Урал"; Рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками в КПКГ "ГорЗайм Урал"; Утверждение устава КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения "О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке предоставления займов членам (пайщикам) КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения об органах КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке формирования и использования имущества КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о фондах КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о порядке распределения доходов КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о фонде страхования рисков КПКГ "ГорЗайм Урал" в новой редакции; Утверждение положения о членстве в КПКГ "ГорЗайм Урал"; Рассмотрение других вопросов.

С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) при подготовке очередного Общего собрания членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан "ГорЗайм Урал", вы можете ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196, оф. 41.