Почти 140 медалей в шести видах спорта разыграют на зимней спартакиаде ПАО "Газпром"

ТАСС, 27 февраля. Зимняя спартакиада ПАО "Газпром" (12+) открывается в среду в Екатеринбурге. С 26 февраля по 5 марта из разных регионов России, а также из Беларуси, в Екатеринбург приедет около 2 тыс. работников и юных спортсменов из дочерних обществ и организаций компании. В соревнованиях примут участие 25 взрослых и 11 детских команд.

В течение недели на девяти спортивных объектах столицы Урала в шести видах спорта будут разыграны 138 медалей разного достоинства. Атлеты-любители будут состязаться в лыжных гонках, баскетболе, волейболе, мини-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе. За ходом спартакиады можно следить на сайте.

"Выбор Свердловской области в качестве площадки для проведения спартакиады ПАО "Газпром" подтверждает, что регион - один из крупнейших спортивных центров страны. Развитая современная спортивная инфраструктура позволяет принимать здесь спортивные соревнования любого уровня. В одном только Екатеринбурге расположено около 2 тыс. спортивных сооружений", – отметил министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт.

Спартакиады общества начинались с 11 команд и 560 участников, сейчас Екатеринбург собрал 25 команд и около 2 тыс. участников. Они представляют все дочерние общества "Газпрома". "спартакиада – не только спортивный соревновательный элемент, но и познавательно-экскурсионный. Но с увеличением числа участников возникают организационные вопросы, связанные с инфраструктурной, транспортной и разнообразной другой готовностью территорий к приему спортивных событий. Города, которые будут принимать будущие старты такого масштаба, должны ротироваться для сохранения познавательного потенциала спартакиад. Таких центров, скорее всего, будет немного – Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и небольшое количество других крупных городов", - сказал ТАСС заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Роман Сахартов, отвечая на вопрос о постоянной прописке спартакиад ПАО "Газпром" в Екатеринбурге – учитывая, что город принимает их в четвертый раз.

По словам начальника управления по развитию физкультуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмилы Фитиной, город является идеальным местом для постоянной прописки спартакиад "Газпрома". "Во-первых, мы находимся на границе Европы и Азии, город – крупнейший железнодорожный узел Транссиба, здесь крупный международный аэропорт, огромная спортивная, гостиничная и культурная инфраструктура. У нас огромный опыт проведения международных соревнований, в том числе здесь проходили матчи ЧМ-2018 по футболу. Кроме того, Екатеринбург заявлен в качестве кандидата на проведение Всемирной Универсиады - 2023. спартакиады "Газпрома" также наработают нам большой опыт в этой части. Также немаловажно, что Свердловская область в прошлом году была признана самым спортивным регионом России, и роль Екатеринбурга в обретении этого почетного статуса велика", - сказала глава управления.

По словам представителя принимающей стороны - генерального директора ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексея Крюкова, организаторы учли опыт прошлых спортивных форумов "Газпрома", которые проходили в Екатеринбурге. "Прежде всего, сделано все для максимального комфорта участников и гостей. От приезда, прохождения мандатной комиссии и размещения, до отъезда последнего участника. Три прежних спартакиады ПАО "Газпром", проведенные в Екатеринбурге, дают нам такой опыт. Говоря о "постоянной прописке" спартакиад здесь, мы не претендуем на все, а только на зимние", - отметил он.

Для члена оргкомитета спартакиад ПАО "Газпром", главного судьи соревнований Владимира Тортышева это 37-я спартакиада. Отвечая на вопрос ТАСС о строгости фильтров и системы отбора спортсменов, он сказал, что фильтры были изначально жесткие. "Если на первых спартакиадах в свое время были трения и шероховатости, то сейчас их практически не осталось. Мы работаем с российскими Федерациями по представленным видам спорта, наши спартакиады в их календарях. Все это задает изначально очень высокую планку", - сказал он.

Чествование чемпионов и призеров общекомандного зачета и церемония закрытия спортивного праздника пройдет 4 марта во Дворце игровых видов спорта "Уралочка" в центре Екатеринбурга.

О спартакиаде ПАО "Газпром"

История спартакиадного движения ПАО "Газпром" насчитывает почти четверть века. Екатеринбург выбран местом проведения спартакиады уже в четвертый раз – в 2009 году здесь прошли летние игры, а в 2012-м и 2014-м – зимние.

Мероприятия проводятся в регионах, где присутствуют дочерние предприятия ПАО "Газпром". Участниками спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций "Газпрома", а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром". К соревнованиям не допускаются члены сборных команд России, участники зональных соревнований, официальных первенств и чемпионатов России, первенств и чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр.

В "Газпроме уточняют, что главные цели проведения этих спартакиад - формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников и их детей; обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций и связей.