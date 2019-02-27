Власти Поморья рассчитывают на помощь экспертов в вопросе ликвидации незаконных свалок

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области рассчитывают на помощь экспертов и экологов в вопросах ликвидации несанкционированных свалок в регионе. Об этом сообщил во вторник губернатор Поморья Игорь Орлов, выступая в рамках проходящего в столице Поморья экологического форума "Чистый Север – чистая страна" (16+).

"Решать задачу необходимо комплексно, с учетом всех факторов, форум, в рамках которого запланировано именно комплексное обсуждение вопроса, позволит сформировать предложения, существенно продвинуться в решении самых острых тем", - сказал губернатор. Он напомнил, что только в Архангельской области насчитывается свыше 300 несанкционированных свалок. Эту ситуацию, по словам Орлова, "необходимо менять, как бы сложно это ни было".

В пресс-службе губернатора региона ТАСС напомнили, что в рамках форума, делегатами которого стали почти 300 федеральных и региональных экспертов, пройдет комплексное обсуждение данного вопроса, а также будут сформированы соответствующие предложения. "Решение провести первый экологический форум появилось после визита в регион представителей Общественной палаты РФ и федеральных экспертов", - сказал собеседник агентства.

Также в рамках мероприятия проходят панельные дискуссии по четырем ключевым темам: экологическое просвещение, новая система обращения с ТКО, экологическая безопасность и роль гражданского общества в реформировании системы обращения с ТКО.