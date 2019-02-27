В Красноярске представили комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь"

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. Участниками презентации стали заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин и генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Енисейская Сибирь - это комплексный инвестиционный проект (КИП), направленный на развитие трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Проект был инициирован губернатором Красноярского края Александром Уссом и получил поддержку на уровне правительства и президента России. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта было подписано главами регионов в 2018 году на Красноярском экономическом форуме (0+).

Сергей Верещагин сообщил об основных проектах КИП, реализуемых на территории Красноярского края: "Сегодня в России нет инвестиционных проектов сравнимых по масштабу, вовлеченности территорий, комплексности подхода в его реализации. В финальной стадии находится проект распоряжения правительства Российской Федерации, который может быть подписан уже в марте. За год была проделана масштабная работа – сформирован портфель из 32 проектов инвестиционной стоимостью свыше 1,8 трлн рублей. Уверен, что проект станет основой для развития экономики регионов Енисейской Сибири на ближайшее будущее". В реализации КИП принимает участие более 60 организаций, в том числе лидеров на мировых рынках промышленной продукции.

С целью комплексного сопровождения проекта в начале 2019 года была создана Корпорация развития Енисейской Сибири, которая призвана стать единым координирующим органом реализации инвестиционного проекта. Задача корпорации – сделать все необходимое, чтобы инвестиционные проекты на территории Красноярского края, Республики Хакассия и Тыва были реализованы в интересах социально-экономического развития регионов. Важно не только привлечь инвестиции, но и запустить процесс пространственного развития, повысить социальную и предпринимательскую активность.

Сергей Ладыженко рассказал об основных инструментах работы корпорации, создаваемых платформах: "Корпорация развития Енисейской Сибири призвана стать единым координирующим центром реализации инвестиционного проекта, снять законодательные и инфраструктурные ограничения, максимально ускорить этапы реализации проектов. Нам важно не только привлечь инвестиции, но и запустить процесс пространственного развития, повысить социальную и предпринимательскую активность. С этой целью разработаны механизмы привлечения к проекту малого и среднего бизнеса, научно-образовательного комплекса, поддержки социальных инициатив, привлечения новых инвесторов, кадрового обеспечения".

На Красноярском экономическом форуме будет представлена комплексная экспозиция, на которой будут представлены основные проекты КИП и ключевые предприятия Енисейской Сибири. Планируется проведение роуд-шоу с презентацией новых проектов КИП, а также инвестиционных сессий для бизнеса, институтов развития, органов власти.

По оценкам экспертов, до 2027 года результатом реализации проекта станут: