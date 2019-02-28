Спортсмен из Нижнего Тагила взял золото на Кубке мира по тяжелой атлетике в Китае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Спортсмен из Нижнего Тагила, воспитанник спортклуба "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в состав госкорпорации "Ростех") Егор Климонов взял золото на Кубке мира по тяжелой атлетике в китайском городе Фучжоу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба корпорации.

"Егор Климонов взял золото на Кубке мира по тяжелой атлетике в городе Фучжоу (Китай). На турнире 26-летний тагильчанин установил рекорд России в упражнении "толчок" - 211 кг. В рывке он поднял 165 кг, а общая сумма двоеборья составила 376 кг", - сказали в пресс-службе, уточнив, что спортсмен выступает в весовой категории до 96 кг.

По данным пресс-службы, Климонов прошел отбор на Кубок мира после того, как стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в сентябре 2018 года. "Егор Климонов - мастер спорта России международного класса, победитель Летней Универсиады 2017 года, двукратный победитель Кубка президента РФ, обладатель Кубка России-2016, многократный победитель и призер юношеских мировых и европейских первенств", - добавили в корпорации.

Кубок мира по тяжелой атлетике - один из лицензионных турниров в отборочном цикле к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Россияне обладают правом выставить на Играх-2020 двух участников - в одной мужской весовой категории и в одном женском весе.

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