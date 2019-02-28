Депутаты Воронежской облдумы актуализировали список приоритетных инвестпроектов региона

ТАСС, 28 февраля. В четверг на 41-м заседании Воронежской областной думы депутаты внесли изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".

Как сообщают в пресс-службе регионального парламента, депутаты включили в перечень особо значимых два новых инвестпроекта, скорректировали параметры еще трех. Четыре инвестпроекта были исключены из реестра по различным основаниям.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, инвестиционный процесс идет в регионе практически непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

"На сегодняшний день, с учетом принятых в ходе 41-го заседания парламента изменений, в этом списке значится 77 проектов общей стоимостью 209 млрд рублей", - приводят в пресс-службе его слова.

Новые проекты

Новые проект появился в разделе "Обрабатывающие производства". Это строительство компанией "Бионорика Фармасьютикалс" фармацевтического производственно-складского комплекса на территории индустриального парка "Масловский". Целью проекта является создание предприятия полного цикла фасовки готового сырья с выпуском и отпуском высококачественных лекарственных средств растительного происхождения. Стоимость проекта составляет почти 2,9 млрд рублей, период реализации – 2018-2028 годы.

Еще один крупный проект добавлен в раздел "Агропромышленный комплекс". Это создание второго этапа селекционно-генетического центра ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ" в Бобровском муниципальном районе. Целью проекта является создание на двух площадках племенных репродукторов общей мощностью 25,5 тыс. т свинины с целью развития племенного свиноводства. Стоимость проекта – около 3,7 млрд рублей, период реализации – 2018-2027 годы.

Скорректированные параметры

В этом же разделе были скорректированы параметры инвестиционного проекта по организации племенного и товарного производства специализированного мясного скота абердин-ангусской породы компании "Заречное", который реализуется в Рамонском, Каменском, Подгоренском и Ольховатском муниципальных районах. Здесь был приведен к фактическому показателю объем инвестиций (изначальная стоимость проекта выросла с 10,5 млрд рублей до почти 18,5 млрд рублей) а также увеличен период реализации проекта с 2011–2029 годы на 2011–2033 годы.

Изменения коснулись проекта компании "Русавиаинтер", включающего инновационное предприятие по проектированию, производству и обслуживанию интерьеров для воздушного, водного и других видов транспорта. Параметры проекта остаются прежними, изменен лишь объем инвестиций с 630 до 508 млн рублей в связи с конкретизацией результатов торгов и проектирования.

Комфортный бизнес-климат

Нетесов напомнил, что в Воронежской области в целях оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает три общих закона, восемь основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, три областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также 19 постановлений правительства области и ряд приказов отраслевых департаментов региона, касающихся этих направлений.

"Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан. И здесь мы движемся в русле задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным в своих посланиях Федеральному Собранию, – отметил председатель Воронежской областной Думы. – Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, возможность для бюджета направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды".