Состоялось награждение лауреатов премии "Серебряный Лучник"-США

МОСКВА, 28 февраля. Каждую третью пятницу февраля в Анкоридже проходит праздник "Встреча мира". Праздник придумали мостостроители, они хотели, чтобы люди разных национальностей, проживающие на Аляске, "навели мосты дружбы".

Праздник "Встреча мира" - это равенство людей всех рас и национальностей в праве на счастливую жизнь. Он проводится каждую третью субботу февраля. Традицию ввели мостостроители, хотели помочь "навести мосты" разным народам Аляски, помочь познакомиться и подружиться. И теперь это большой красочный праздник, участие в котором принимают Россия, Индия, Испания, Корея, Норвегия, Польша, Филиппины. В течение десяти лет участники праздника поют, танцуют, играют на народных музыкальных инструментах, устраивают показательные спортивные шоу. Представители русской диаспоры пришли с самоварами, матрешками, в национальных костюмах. На столах были флаги, книги, брошюры, игрушки. На сцене - танцевальный ансамбль "Сударушка" (Анкоридж) и профессиональный дуэт ансамбля "Барыня" (Нью-Йорк): Элина Карохина (балалайка) и Михаил Смирнов (гитара и гармошка). В завершение праздника состоялась первая церемония награждения лауреатов премии "Серебряный Лучник"-США.

Церемония состоялась 23 февраля в Музее Анкориджа в Центре Расмусона (Аляска, Соединенные штаты Америки). Приветствие лауреатам премии "Серебряный Лучник"-Аляска направил сенатор от штата Аляска Дон Янг (Don Young). Поздравить и вручить награды Москвы прилетела исполнительный директор Надежда Явдолюк. Из Калифорнии большим составом приехали учащиеся русской школы "Россинка" во главе с директором Натальей Вензон.

Авторам лучших проектов были вручены награды, дипломы и статуэтки "Серебряный Лучник".

"Я говорю по-русски на Аляске"

При поддержке департамента образования Анкориджа проходит проект "Я говорю по-русски на Аляске". Американский Совет Учителей русского языка и литературы, совместно с учителями Анкориджа начал проводить олимпиаду по русскому языку и литературе на Аляске с 1988 года. В 2018 году, олимпиада отметила свое 30-летие. За эти годы в ней приняло участие более 2 тыс. учащихся разных уровней школ, из тех городов штата, где были программы по русскому языку. Показатель участия в олимпиаде значительно превысил количество участников - студентов, изучающих русский язык, в сравнение с другими штатами Америки. ACTR Olympiada включает три раздела: устная речь, чтение и страноведение. За прошлые 2-3 года студенты из русской программы языкового погружения средней и старшей школ Роуминг и Вест начали участвовать в олимпиаде. Они показали свое знания основ русского языка, русской истории и культуры. Олимпиада по русскому языку, литературе и истории в школах Аляски способствует развитию интереса у учащихся к России, ее традициям и культуре. Среди депутатов Учредительного собрания штата есть и бывшие выпускники русских классов. На Аляске многие люди в государственных структурах интересуются не только историей, но и экономикой России. Эта программа увеличивает их интерес и мотивацию к изучению русского языка. Организаторами и постоянными волонтерами олимпиады на протяжение 30 лет остаются Мишель Вэли и Делинн Чемберс, Валери Экберг-Браун и Мишель Фосс. Их поддерживают сейчас учителя русского происхождения - Анна Уокер и Инна Ашкрэфт.

Вэйн Лиман (Wayne Leman), "Дети Аграфены". Автор - передает читателям историю деревни деревня Нинильчик, основанной русскими колонистами полтора столетия назад. Сегодня численность ее населения составляет около 800 человек. Несмотря на то, что земля давно принадлежит США, жители деревни продолжают использовать в обиходной речи русский язык. Вернее, нинильчикский диалект - язык предков, живших полтора столетия назад. В результате глубокого исследования с участием филологов из России, была описана фонетика диалекта, разработана орфография на основе латиницы (кириллицы аборигены не знают), составлен и издан словарь уникального наречия. А деревня, о существовании которой знали только ученые-лингвисты, стала известногй во всем мире.

Валерия Экбург-Броун, "Русский язык - душа и сердце американской учительницы". Тридцать лет назад, именно по ее настоянию в программу высшей школы Чугиак было включено изучение русского языка. Валерия самостоятельно разработала методику, учебные планы и программы. Лучшему усвоению материала способствовали event-мероприятия, фольклорные праздники, культурные обмены. Более 2 тыс. молодых людей прошли обучение по специализированной программе. И сейчас некоторые выпускники работают на ответственных должностях, требующих знание русского.

"Встреча Мира" - Meet the Word - главный проект общественной организации "Мостостроителей Анкориджа" (Bridge Builders), в состав которой входят более 60 различных объединений по национальному признаку и языку. Ежегодно, во время Рандеву Меха, популярного Зимнего Фестиваля Анкориджа, открываются двери престижных культурных заведений города, и все жители становятся участниками красочного праздника культур. Члены русской общины присоединились к "Встрече мира" более 10 лет назад. Ее выступления в Параде национальностей, иных мероприятиях фестиваля не раз были отмечены местными СМИ в материалах газет и новостных выпусках.

Форт Ричардсон, Вирджиния Уокер. 17 августа 2018 года сотрудники представительства Министерства обороны Российской Федерации по ведению и организации военно-мемориальной работы в США посетили Национальное кладбище Форт Ричардсон недалеко от Анкориджа. Были возложены цветы к могилам советских летчиков, принимавших участие в перегоне авиационной техники в рамках программы ленд-лиза в годы Второй Мировой войны. Летчики погибли в результате крушения самолетов в районе городов Ном и Фэрбэнкс. После окончания войны их останки были перезахоронены на Национальном кладбище на военной базе Форт Ричардсон. Всего за время войны по воздушному мосту Аляска - Сибирь #АЛСИБ было доставлено 8 тыс. самолетов. В мероприятии приняла участие директор кладбища г-жа Вирджиния Уокер. Деятельность Вирджинии Уокер уже была отмечена правительством России за ее работу по сохранению памяти советских летчиков, уходу за их могилами, поисковую работу по уточнению имен. Также в прошлом году, в результате совместных усилий с профессором Университета Аляски Грэтчен Берч были установлены имена и фамилии некоторых пилотов. Теперь предстоит внести изменения на каменные постаменты.

Еще одна награда ждет участников экспедиции "Байкал-Аляска", которые повторили путь русских купцов прошлого века на надувном катамаране, преодолев почти 14 тыс. км.

Возрастная категория 16+.

О конкурсе

Конкурс "Серебряный Лучник" - США учрежден Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в рамках номинации "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории США.

Его цель - привлечь к участию авторов проектов, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство. Критерии оценки: гуманитарная значимость проекта и потенциал для развития отношений.