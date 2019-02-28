Публичная программа "Мифология завтра" состоится в Пушкинском музее

МОСКВА, 28 февраля. Новая дискуссия публичной программы "Мифология завтра" будет строиться вокруг творчества Елены Ковылиной, в котором акцентируется внимание на вопросах роли женщины в обществе и ее месте в истории искусства.

В рамках дискуссии специалисты из разных областей знаний проведут линию от идей, заложенных в творчестве Артемизии Джентилески, чья знаменитая картина "Юдифь и Олоферн" сейчас представлена на выставке "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники", к рефлексиям и экспериментам Елены Ковылиной, обсудят как трансформировались женские образы в произведениях мастеров разных эпох и менялся статус женщины-художника, на фоне каких социо-культурных сдвигов происходили эти изменения, а также как сегодня художники работают с гендерной проблематикой.

В современном обществе обсуждение вопросов равенства набирает популярность, и все чаще на первый план выходят гендерные аспекты. Мы выступаем свидетелями того, как трансформируются гендерные роли. Исторически этот процесс начался с борьбы за права женщин и переосмысления представлений о фемининности. Искусство реагирует на общественные изменения – в смене художественных парадигм можно увидеть отражение динамики гендерного дискурса. На протяжении истории искусства образ женщины менялся – он был возвышенным и сакральным (богиня, Мадонна), воплощал идеал красоты и, вместе с тем, нередко становился символом слабостей и пороков. Несмотря на то, что женщина всегда была важной частью искусства, как правило, ей отводилась пассивная роль музы и объекта. Так, один из самых известных плакатов коллектива Guerrilla Girls, чьи акции направлены на изобличение сексизма и расизма в мире искусства, гласит: "Значит, женщины должны быть голыми, чтобы попасть в Музей Метрополитен?" (1989, частное собрание). В этой же работе демонстрируются данные, собранные при помощи простого подсчета, проведенного участницами коллектива в Музее Метрополитен: "женщины составляют менее 5% художников, экспонирующихся в разделе Современное искусство (до 1970-х), при этом 85% обнаженной натуры представлены изображениями женского тела".

Более ранние попытки проблематизировать гендерную асимметрию в ряде феминистских исследований связаны с именем Артемизии Джентилесски и относятся к началу XVII века. Несмотря на то, что художница жила в дофеминистскую эпоху, ее творчество демонстрирует примеры рефлексии о смене гендерных парадигм. Кроме того, сама Джентилесски воплощала новый для XVII века женский образ – в историю искусства она вошла как профессиональная художница, занимавшая равноценное место среди мастеров-мужчин.

Дискуссию откроет Елена Ковылина. В своих радикальных перформансах, зачастую через собственную телесность художница осмысливает общественные и цивилизационные перемены, исследует феномен равенства и двойных стандатров в политической, социальной и культурной сферах (перформанс "Равенство". Париж – Москва – Санкт-Петербург, 2007–2014), а также анализирует постсоветский образ женщины, который заново конструировался в период с 1990-х годов. Перед началом обсуждения будут показаны видео знаменитых перформансов художницы: "Вальс" (2001), "Равенство" (2007–2014) и "Це Заря" (2014).

Участники дискуссии: Кирилл Мартынов (кандидат философских наук, доцент Школы филосфии НИУ ВШЭ), Мила Бредихина (художественный критик, куратор, специалист в области гендерных исследований, член Международной ассоциации искусствоведов (AICA), член экспертного совета "Протеатр"), Надежда Плунгян (кандидат искусствоведения, куратор, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания), Елена Ковылина (художник), Светлана Загорская (заместитель заведующего отделом искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина).

Модератор дискуссии: Марина Анциперова (обозреватель Афиша Daily).

Вход на мероприятие осуществляется по билету в музей по предварительной регистрации.

Возрастная категория 16+.

Партнер направления "Пушкинский XXI"

Направление "Пушкинский XXI" ГМИИ им. А.С. Пушкина — это программа, которая призвана дать зрителям представление об актуальном искусстве и его самых ярких представителях, продемонстрировать искусство новых классиков, говорящих не только на языке живописи, графики и фотографии, но и на языке новых форм: видео, звук, перформанс могут ярко и гармонично вписаться в контекст традиционного музея.

В основу этого направления положено соединение образовательной, исследовательской и выставочной деятельности, которое позволит показать эволюцию художественного образа — от традиционных методов до современных технологий.

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

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