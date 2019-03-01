Производство мяса в Тюменской области выросло на 5,2%, молока - на 7%, яиц - на 6,4%

ТАСС, 1 марта. В Тюменской области (без автономных округов) продолжается рост производства основных видов животноводческой продукции. Как сообщают в пресс-службе губернатора, за январь 2019 года в хозяйствах всех категорий производство мяса (в живом весе) по сравнению с январем 2018 года возросло на 5,2% и составило 13,8 тыс. т, производство молока увеличилось на 7% до 41 тыс. т, яиц – на 6,4% до 133,1 млн штук. По мнению главы региона Александра Моора, позитивная динамика стала следствием активной инвестиционной политики в аграрном секторе.

Высокие темпы прироста обеспечили сельскохозяйственные организации области: производство мяса (в живом весе) увеличилось на 9,8% (до 9,5 тыс. т), молока – на 12,5% (до 29,3 тыс. т), яиц – на 6,5% (до 129,8 млн штук), сообщают в пресс-службе.

Существенный прирост объемов производства молока достигнут благодаря увеличению продуктивности дойного стада. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе текущего года увеличился по сравнению с январем 2018 года на 10% и составил 616 кг.

За последние годы в тюменском агропромышленном комплексе реализовано несколько крупных проектов в сфере птицеводства, молочного и мясного животноводства, отметил губернатор. "Мы продолжим развивать агропромышленный комплекс. В фокусе нашего внимания — предприятия глубокой переработки и дальнейшее развитие кооперации малых хозяйств. И дело не только в том, что сельское хозяйство — это перспективная отрасль экономики. Современный агропромышленный комплекс — это основа социальной стабильности и социального развития тюменского села", – считает Александр Моор.