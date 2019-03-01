Ямал вошел в топ рейтинга по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ

ТАСС, 1 марта. Ямал вошел в число лидеров рейтинга по внедрению целевой модели совершенствования контрольно-надзорной деятельности, составленного Минэкономразвития РФ по итогам 2018 года.

Как отмечают в министерстве, уровень внедрения целевой модели в регионах России в среднем составил 85,4%. 14 субъектов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, достигли 100% результата. В топе рейтинга, кроме ЯНАО, также находятся Вологодская, Калининградская, Калужская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Хабаровский край и Ханты-Мансийский автономный округ.



"Низкие показатели по внедрению целевой модели продемонстрировали Приморский край, Курская область, Тверская область, Ивановская область, Карачаево-Черкесская Республика, Брянская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия", - сказано в сообщении Минэкономразвития РФ. Они внедрили целевую модель по итогам 2018 года от 37,4% до 60%.



В пресс-службе губернатора ЯНАО отметили, что реформа контрольно-надзорной деятельности проводится в округе с 2017 года. До ее начала Ямал находился на 49-ом месте среди регионов России. Цель реформы – снизить административную нагрузку на бизнес и риск причинения вреда здоровью и имуществу людей.



"В рамках целевой модели в округе внедрен риск-ориентированный подход, который позволил снизить количество проверок в тех организациях, где риск нарушений невысок. В открытом доступе в интернете опубликованы перечни обязательных требований при осуществлении регионального надзора. Кроме того, в 2018 году на Ямале завершилась регламентация контрольно-надзорной деятельности, а также проведена ее автоматизация. В округе ежегодно проводится оценка результатов и эффективности работы контрольных органов", - сказано в сообщении пресс-службы.