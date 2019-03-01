Команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики участвует в финале NSL

ГРОЗНЫЙ, 1 марта. Финал Зимней серии регат Национальной парусной лиги стартовал 1 марта в Сочи. NSL - крупнейший проект Всероссийской федерации парусного спорта, объединяющий сильнейших яхтсменов страны. Соревнования проводятся на базе ФГБУ Юг Спорт - единственной в России базы подготовки олимпийских сборных команд по парусному спорту.

"Мы ждем очень упорной борьбы, потому что здесь собрались лучшие яхтсмены России, - сообщил главный судья соревнований, судья всероссийской категории Николай Юшков. – Всегда интересно наблюдать как гоняются опытные спортсмены, это завораживающие маневры".

В Зимнем серии Национальной парусной лиги команда Wild Division, выступающая за Федерацию парусного спорта Чеченской Республики, несколько раз поднималась на пьедестал почета. Спортсмены дважды завоевывали серебряные медали и по результатам серии вышли в финальные гонки.

"Сложные ветровые условия Черного моря позволяют получать отличные профессиональные навыки, здесь особенно важна слаженность команды. Участие в Зимней серии для нашей команды - хороший опыт и подготовка к главным стартам сезона - Кубку Кезеной-Ам", - рассказал капитан команды, Президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев.

Кубок Кезеной-Ам 2019 пройдет с 23 по 28 июля на одноименном озере в Чеченской Республике на высоте 1870 м над уровнем моря. Участники будут бороться за переходящий Кубок Кезеной-Ам, подарок от партнера регаты часового бренда Hamilton и денежный приз. Регата носит статус международной. Ожидается, что треть участников будут представлять зарубежные парусные клубы. Организаторами соревнований выступают министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

Подробнее о Федерации парусного спорта Чеченской Республики и Кубке Кезеной-Ам на сайте www.chyf.ru.

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