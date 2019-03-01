Более 20 самолетов Airbus A320 "Аэрофлота" оборудованы точками Wi-Fi-доступа

МОСКВА, 1 марта /ТАСС/. Более 20 самолетов Airbus A320 крупнейшего российского авиаперевозчика - "Аэрофлота" - оборудованы точками беспроводного доступа в интернет. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

"К настоящему времени уже 26 воздушных судов семейства Airbus A320 имеют стриминговую систему развлечений посредством подключения к сети Интернет", - рассказал Савельев.

Он также отметил, что все дальнемагистральные самолеты компании уже оборудованы точками беспроводного доступа к интернету. "Сейчас устанавливаем соответствующее оборудование на наши среднемагистральные самолеты", - добавил Савельев.

Аэрофлот запустил услугу "Интернет на борту" еще в 2012 году на ряде воздушных судов. Услуга позволила пассажирам пользоваться Wi-Fi доступом в интернет во время полета. Сейчас услуга предоставляется на всех воздушных судах Airbus A330 и Boeing 777 компании.

"Аэрофлот" обладает одним из самых молодых парков в мире. Большую часть составляют самолеты семейства Airbus А320, Airbus А330 и Sukhoi SuperJet 100. По состоянию на 1 февраля текущего года в "Аэрофлоте" эксплуатируется 253 самолета, а их средний возраст составляет 4,3 года. Парк самолетов Boeing 737-800 насчитывает 47 воздушных судн, 22 лайнера Airbus A330, 17 лайнеров Boeing 777-300ER и 50 самолетов Sukhoi Superjet 100.