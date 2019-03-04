Губернатор ЯНАО вручил ключи от квартир новоселам в Надыме

ТАСС, 4 марта. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ключи от квартир 13 семьям-новоселам в ходе рабочей поездки в Надым в воскресенье. Как сообщают в пресс-службе главы Ямала, семьи, проживавшие прежде в аварийном жилфонде, переехали в новые пятиэтажки с благоустроенной территорией, парковкой, детской и спортивной площадками. Дом находится в поселке Лесной в черте Надыма.

"Нами принята программа до 2024 года по строительству жилья и переселению людей из ветхого и аварийного жилищного фонда. Это более пяти тысяч семей, которые смогут переехать в новые комфортные квартиры. В данный момент уже принято решение, и оно будет на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ямала озвучено – о том, что мы будем дополнительно эту программу усиливать", - отметил Артюхов.

В пресс-службе отмечают, что в Надымском районе в 2018 году были введены в эксплуатацию 10 жилых домов (по три – в Надыме, поселке Пангоды, в селе Ныда и один в селе Кутопьюган). Площадь введенного жилья – почти 23 тыс. кв. метров. Жители муниципальных образований переехали в 470 новых квартир.

Губернатор добавил, что проблема старого жилфонда – одна из самых острых на Ямале, но и она будет решена в ближайшие несколько лет. "В ближайшее время мы реализуем в Надыме большую строительную программу. Это строительство новых социальных объектов, благоустройство территорий, в том числе благоустройство набережной. Все сделаем для того, чтобы жизнь надымчан становилась лучше", - подчеркнул он.

Также Дмитрий Артюхов в ходе поездки открыл в Надыме детский сад "Газовичок" на 330 мест – самое большое дошкольное учреждение в Надымском районе. Трехэтажное здание рассчитано на 18 групп для детей от одного года до семи лет (по три группы каждого возраста). Здесь находятся процедурные кабинеты, комната физиотерапии, спортивный зал, два бассейна (большой и малый), интерактивный скалодром, сенсорная комната, зимний сад. В помещениях расположены студии изобразительной деятельности, акваанимации, зал для музыкальных занятий, леготека, кабинет ручного труда, студия для рисования песком, столярная мастерская и многое другое. Учреждение адаптировано для маломобильных групп населения, в нем предусмотрены: лестничный гусеничный подъемник, кресло-коляска, пандусы-съезды, светодиодное матричное табло, настенные поручни. На территории детского сада находятся игровые площадки с малыми архитектурными формами.

Надым — город в Ямало-Ненецком автономном округе с населением свыше 44 тыс. человек. Расположен в 290 км от Салехарда.