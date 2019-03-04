Столичной газете "Metro Москва" исполняется 10 лет

МОСКВА, 4 марта. Газета "Metro Москва" празднует первый юбилей – 2 марта исполнилось 10 лет с момента выхода первого номера издания под брендом международной сети бесплатных газет Metro.

ТАСС давно и успешно сотрудничает с газетой, в ней часто публикуются фотографии и сообщения наших корреспондентов, а также информация о крупных выставках и фестивалях, которые проводит агентство. В их числе культурно-просветительский проект "Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы", прошедший в ноябре 2017 года в ЦВЗ "Манеж", и фестиваль науки "Че Фест", состоявшийся в августе прошлого года в Культурном центре ЗИЛ.

Каждый житель Москвы хотя бы раз в жизни читал "Metro Москва". Ее ежедневно бесплатно раздают москвичам 380 распространителей в 290 точках, расположенных почти на каждой станции столичной подземки. Вопреки распространенному мнению о том, что газета получила свое название от метрополитена, оно происходит от греческого слова Metropolis, что переводится как большой город.

По многим параметрам это издание для российского медиарынка уникально – любой читатель газеты может попробовать себя в качестве ее автора, прислав заметку или фотографию на актуальную тему, стать героем опросов, участником конкурсов и викторин. Задача газеты не только развлечь читателя за несколько минут поездки в подземке. У издания важная культурно-просветительская миссия – рассказать о самых интересных событиях и фактах в коротких заметках и фотографиях. В центре внимания редакции все актуальные темы, которыми интересуются горожане: спорт и путешествия, художественные выставки, театральные постановки и кинопремьеры, мода, новости шоу-бизнеса и, конечно же, новости города, страны и мира.

Чтобы поддерживать читательский интерес, редакция газеты постоянно экспериментирует, в том числе привлекая к сотрудничеству мировых звезд. В разное время "звездными редакторами" "Metro Москва" становились режиссер Люк Бессон, актер Пьер Ришар, а также известные российские актеры, музыканты и телеведущие.

Неудивительно, что за время своего существования газета стала популярным ежедневным изданием Москвы – ее читают 895 600 человек (по данным Mediascope Россия за май - октябрь 2018 года). Она также лидирует и на рекламном рынке города – ее доля по итогам 2018 года превышает 31% (по данным Mediascope, AdEx).

Объединяя активных горожан, "Metro Москва" многое знает о своих постоянных читателях. Например, по данным Mediascope, каждый второй читатель газеты владеет иностранным автомобилем (425 100 человек), у каждого третьего есть хотя бы одна собака (250 тыс. человек) и при этом каждый шестой – руководитель (132 тыс. человек). А еще плавание предпочитают 104,5 тыс. горожан, велоспортом увлекаются 61 700 человек, а йогой – почти 45 тыс., и чуть меньше – 44,5 тыс. – футболом. При этом 53 200 человек регулярно играют в приставку, а 31700 читателей хотят купить самокат.

Добавим, что столичная газета Metro является составной частью глобальной сети бесплатных информационных изданий Metro, издающихся на 14 языках в 21 стране и 122 городах мира, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Челябинск, Самара, Тольятти и Улан-Удэ.

ТАСС поздравляет "Metro Москва" с юбилеем и желает изданию читательского признания, ярких проектов и больших тиражей!

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