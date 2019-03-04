Сборная Федерации парусного спорта Чечни стала победителем Зимней серии регат NSL

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. Команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Wild Division" выиграла золотые медали Зимней серии регат Национальной парусной Лиги. В финальных гонках сборная Чечни обошла соперников с огромным отрывом очков и по итогам сезона 2018-2019 поднялась на высший пьедестал почета.

Национальная парусная Лига – один из самых масштабных парусных проектов, который проводится под эгидой Всероссийской федерации парусного спорта. Он объединяет сильнейших яхтсменов страны и направлен на популяризацию парусного спорта в России. С ноября по февраль в Сочи, на базе ФГБУ "Юг Спорт" - единственной в России базы подготовки олимпийских сборных команд по парусному спорту - прошли пять отборочных этапов Зимней серии регат. В первые весенние дни на Черном море состоялся финал.

"Порядка 20 команд участвовали в отборочных соревнованиях, и только 13 дошли до финала, - сообщила координатор Национальной парусной Лиги Анна Зенкина. - География участников очень обширная, команды представляли Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Ростов, Саратов и дебютанты нашей серии - команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики, которая в итоге и заняла первое место".

Черное море встретило яхтсменов штормовой погодой. Первый гоночный день спортсменам пришлось провести на берегу. Соревнования были отложены. "Ветер был такой силы, что мы не смогли выйти даже за мол. Во второй день осталась большая волна и было очень холодно, но ветер немного стих и удалось провести пять гонок. Третий день был самым насыщенным - дул прекрасный ветер, вышло солнышко, которое согрело всех участником, мы провели девять гонок и борьба была очень упорная, потому что в финале встретились сильнейшие", - рассказал главный судья соревнований, судья всероссийской категории Николай Юшков.

Зимняя серия регат проходит в Сочи на яхтах класса J70 третий год подряд. Команда Федерации участвовала в соревнованиях впервые, но уже в отборочных этапах уверенно заявила о себе и несколько раз становилась призерами соревнований. В финальных гонках, несмотря на сложные ветровые условия, команда "Wild Division", показывала стабильный результат и в итоге с отрывом в 13 очков от второго места стала сильнейшей.

"Первая и сразу большая победа в проекте Национальной парусной Лиги – серьезный прорыв для Федерации и отличный задел для развития парусного спорта в Чечне", - отметил капитан команды "Wild Division", Президент Федерации парусного спорта ЧР Хасан Хаджиев. Он также сообщил, что весной команда продолжит активную подготовку к главному парусному событию сезона – Кубку Кезеной-Ам 2019.

Напомним, что с 23 по 28 июля этого года Министерство Чеченской Республики по туризму совместно с Федерацией парусного спорта Чеченской Республики проведут международную парусную регату – Кубок Кезеной – Ам 2019. Соревнования состоятся на высоте 1870 м над уровнем моря и соберут участников со всего мира. Партнерами Федерации выступают компании KEDR, Zhik, VTS, SeaGala. Генеральный информационный партнер Федерации – ТАСС.

Возрастная категория 0+