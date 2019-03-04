На Челябинском цинковом заводе выпустили опытную партию оловянно-индиевого сплава

ТАСС, 4 марта. Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ, предприятие металлургического комплекса УГМК) выпустила опытную партию сплава индия и олова в рамках программы диверсификации производства. В пресс-службе предприятия сообщили, что сплав, маркируемый "ПОИн-52" и содержащий 52% индия и 48% олова применяется для пайки деталей с повышенной чувствительностью к высокой температуре.

"Главное преимущество данного сплава — это его низкая температура плавления (121 градус Цельсия), а также возможность полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты изделий. Эти свойства позволяют припою качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры, например, медные", – отмечает начальник инженерного центра ЧЦЗ Вадим Несмелов. Так, этим сплавом можно спаять дорогостоящую полупроводниковую технику и различные электронные и ювелирные изделия, чувствительные к перегреву в процессе пайки.

В пресс-службе отметили, что выпускать оловянно-индиевый сплав можно в различных формах: слитки, прутки, проволока. К примеру, несколько месяцев назад с помощью оборудования лаборатории "Обработки металлов" Южно-Уральского государственного университета ЧЦЗ изготовил продукцию в виде проволоки. Сегодня возможности предприятия позволяют выпускать изделия в виде слитков. Первая экспериментальная партия уже передана на склад готовой продукции. Общая масса изделий составила чуть более 19 кг. А ранее опытные образцы были отправлены производителям микросхем для авиационной и ракетно-космической техники, радиоэлектронной аппаратуры и вычислительных машин.

О заводе

ЧЦЗ входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК). В 2018 году ЧЦЗ выпустил 191 тыс. т цинка и сплавов на его основе, выручка завода составила 32 млрд рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд рублей. После крупного пожара на другом цинковом заводе УГМК во Владикавказе в октябре 2018 года и его остановки, завод в Челябинске стал единственным в России предприятием, производящим цинк и его сплавы.

Уральская горно-металлургическая компания - российский горно-металлургический холдинг, производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов, свинца, селена, теллура, медного и никелевого купороса. В состав УГМК входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).