Образовательную программу разработали к выставке Лондонской школы в ГМИИ им. А.С. Пушкина

МОСКВА, 4 марта. Выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" пройдет в ГМИИ им. А.С. Пушкина с 5 марта по 19 мая. Проект познакомит российского зрителя с уникальной и наиболее значительной главой в истории современного британского искусства, связанной с использованием художниками фигуративной живописи как средства выражения глубоко личного, чувственного и интенсивного переживания жизни.

Специально к выставке была разработана образовательная программа, первым событием которой станет лекция куратора Элены Криппы (Галерея Тейт, Лондон). С лекциями также выступят Данила Булатов – куратор проекта со стороны ГМИИ им. А.С. Пушкина, Кэтрин Лэмперт – куратор, директор Галереи Уайтчепел (с 1988 по 2001 год), автор книг о Франке Ауэрбахе и Юэне Аглоу, Александра Данилова – заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

В рамках фестиваля "Пятницы в Пушкинском" пройдет цикл дискуссий "Лондонская школа живописи: искусство и философия после мировой войны", подготовленный совместно с кураторским агентством Science.me. Специалисты из разных областей знаний – искусство, наука, философия, культура, – инициируют разговор о ключевых аспектах творчества художников Лондонской школы. Работы этих художников не раз становились объектами глубокого анализа, поскольку представляют собой концентрированные проявления как личного трагического опыта, так и коллективных потрясений. Дискуссии затронут широкий круг тем – от переживаний трагедии войны до связи творчества художников Лондонской школы с философскими и научными концепциями современников. Участники дискуссий попытаются обнаружить глубинные смыслы, которые послужили импульсом для создания этих одновременно интригующих и ужасающих картин.

Вход на события образовательной программы осуществляется по билету в музей. Программа и расписание доступны на сайте музея.

Программа событий

Кураторская лекция "Художники и их сюжеты: непосредственная близость"

5 марта, 19:00, Главное здание, 29 зал.

Лекцию читает Элена Криппа, хранитель современного британского искусства в Галерее Тейт. Благодаря Элене Криппа состоялись такие важные международные выставки, как "Лондон зовет" в музее Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе и "Слишком человеческое: Бэкон, Фрейд и век художественной жизни" в Галерее Тейт.

В своей лекции Элена Криппа расскажет об отношениях, которыми были связаны художники, представленные на выставке. Почему экспозиция начинается именно с произведений Уильяма Колдстрима, Дэвида Бомберга и Фрэнсиса Бэкона, и кто изображен на их работах? На кого из художников повлияли мастера прошлого и в чьих работах искать отсылки к творчеству Диего Веласкеса, Эдгара Дега, Поля Сезанна и Пабло Пикассо? А также, кто из представителей Лондонской школы восхищался и собирал искусство коллег и коллекционировал произведения Дэвида Хокни? В заключительной части лекции куратор обратится к фигуре Люсьена Фрейда, источникам вдохновения художника и подробно остановится на том, как менялось его творчество на протяжении почти семи десятилетий.

Лекция "Лондонская школа и "конец упорядоченной эпохи"

13 марта, 19:00, Главное здание, 29 зал.

Лекцию читает Данила Булатов, куратор выставки, научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ вв.



Лекция "Художники Лондонской школы в диалоге с классическим искусством"

20 марта, 19:00, Главное здание, 29 зал.

Лекцию читает Данила Булатов, куратор выставки, научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ вв.



Дискуссия "Лондонская школа и старые мастера"

22 марта, 18:00, Главное здание, 29 зал.

Лондонская школа – неоднозначное явление в художественном мире: с одной стороны, ее представители – это реформаторы, находившиеся в поисках новых выразительных средств, а с другой – художники, обратившиеся к реализму. Вопреки доминированию после Второй мировой войны различных течений абстракционизма, лондонцы создали абсолютно человеческий мир – телесный и чувственный. Эта программа объединяет их со старыми мастерами. Они называли себя учениками художников-классиков: Люсьен Фрейд считал Северное Возрождение важнейшим периодом в истории искусства, а себя называл преемником Альбрехта Дюрера – отца жанра автопортрета; Франк Ауэрбах говорил о влиянии на свое творчество почти всех старых мастеров. В рамках дискуссии будут обсуждаться общие тенденции старой и новой традиций, и те исходные точки, когда современные художники стали отходить от классики.

Участники: Виктор Ерофеев (писатель, литературовед, радио- и телеведущий), Данила Булатов (куратор, научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, историк искусства), Надежда Проказина (преподаватель Школы исторических наук НИУ ВШЭ, искусствовед, специалист по западному искусству), Екатерина Кочеткова (кандидат искусствоведения, старший преподаватель исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

Дискуссия "Лондонская школа: фигуративное искусство как новая абстракция"

29 марта, 18:00, Главное здание, экспозиция выставки.

В первой половине XX века искусство в основном отказывается от репрезентативности. Художественный мир наполняется "теорией", отходит от пространственной ясности и историчности: искусство стремится отразить идею об искусстве. Но кризисы, с которыми сталкивается человечество, вызывают острую необходимость вернуться к реальности. Художники Лондонской школы осуществили этот поворот, но, несмотря на то что их искусство фигуративно, оно далеко от реалистической традиции. Они стремились максимально передать непосредственное переживание жизни. Для этого нередко прибегали к технике импасто (нанесению на полотно густого слоя краски), что должно было способствовать соединению пространства картины с реальным миром, усилению материальных аспектов живописи. В то же время такой подход подразумевал высокий уровень абстрагирования, поскольку художник не ставил цель имитировать на полотне реальность видимого мира, но стремился усилить "чувство реальности".

Участники: Илона Лебедева (кандидат искусствоведения, научный сотрудник Отдела со-временного западного искусства Государственного института искусствознания, член Ассоциации искусствоведов и Ассоциации менеджеров культуры), Сергей Дзикевич (кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова), Кирилл Светляков (кандидат искусствоведения, лауреат премии имени Сергея Курёхина, входит в список самых влиятельных людей в российском искусстве по версии изданий "Артхроника", "Артгид", "The Artnewspaper Russia"), Виктория Васильева (кандидат философских наук, доцент факультета гуманитарных наук, Школы Культурологии НИУ ВШЭ, специалист по медиа, массовой культуре и аудиовизуальным методам в науках о культуре).

Дискуссия "Лондонская школа: кризис зла"

5 апреля, 18:00, Главное здание, экспозиция выставки.

Традиционно осмысление добра и зла относится к области этики, представления об этих категориях менялись в разные времена. Этические представления касались очень отвлеченных понятий, таких как долг, принцип, воля, иногда через этические законы осмыслялось мироздание. Этика всегда обращалась к человеку как к существу, способному поступать сообразно идеалистичным принципам. Двадцатый век заставил человека столкнуться с тем, что все сформированные этические и религиозные представления о добре и зле больше не работают. Это стало следствием трагедии войны, чудовищных преступлений нацизма, физических страданий людей – человеческое тело оказалось политическим полем, где насилие достигло предельного градуса. Расследование медицинских экспериментов нацистов в рамках Нюрнбергского процесса породило новое, более прикладное представление об этике: появилась медицинская этика и биоэтика. В рамках дискуссии будет сделана попытка осмыслить творчество художников Лондонской школы сквозь призму этических проблем XX века.

Участники: Борис Кашников (доктор философский наук, профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ), Данила Булатов (куратор, научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, историк искусства), Олег Аронсон (кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН, старший научный сотрудник института "Русская антропологическая школа", а также Российского института культурологии, искусствовед), Александра Московская (кандидат философских наук, научный сотрудник сектора эстетики Института философии РАН).

Лекция "Живая Сущность"

10 апреля, 19:00, Главное здание, 29 зал.

Лекцию читает Кэтрин Ламперт, независимый куратор, искусствовед.

"Существование предшествует сущности" – именно так Жан-Поль Сартр сформулировал экзистенциалистскую позицию, на которую опирались художники, чье творчество представлено на выставке "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа".

Кэтрин Лэмперт во время своей лекции будет основываться на собственном опыте создания выставок, написания статей и личном общении с такими лондонскими художниками, как Фрэнсис Бэкон, Леон Коссофф, Фрэнк Ауэрбах, Люсьен Фрейд, Уильям Колдстрим, Майкл Эндрюс, Паула Регу, Юэн Аглоу и Селия Пол, а также расскажет о нескольких последователей, в числе которых Георг Базелиц.

Кэтрин Ламперт, независимый куратор, искусствовед, работала в лондонской Галерее Хейворд, в период с 1988 по 2001 гг. являлась директором Галереи Уайтчепел. Автор книг и статей об Юэне Аглоу, Фрэнке Ауэрбахе, Питере Дойге, Джордже Шоу, Франсисе Алисе и других. На сегодняшний день Кэтрин Лэмперт входит в состав научного совета Музея Родена, работает над выставкой Паулы Регу, которая открывается в июне 2019 года, и составляет каталог-резоне живописи Люсьена Фрейда.

Дискуссия "Смерть бога" и христианские образы

12 апреля, 18:00, Главное здание, 29 зал.

Одной из традиционных обсуждаемых тем, относящихся к религии, является трудность объяснения существования зла в мире, управляемом благим Богом, – проблема теодицеи. Провозглашенная в XX веке идея Ницше о "смерти Бога", заключает в себе мысль о том, что умирают старые моральные принципы, источником которых является некое высшее существо, Бог. Со смертью Бога человек утверждает действительность – говорит "да" жизни. Вместе с тем бытие теряет ту надежность, которую дает присутствие Бога. События, происходившие при жизни художников Лондонской школы, – войны, революции, научные открытия, экономические кризисы – демонстрируют всю хрупкость благополучия и рациональности жизни. В искусстве после Второй мировой войны часто встречаются образы, заимствованные из христианской иконографии, однако они неизбежно приобретают секулярный, даже нигилистический характер. Дискуссия раскроет возможности понимания творчества художников Лондонской школы в контексте "обезбожения" мира и нового взгляда на христианские доктрины.

Участники: Лидия Чаковская (кандидат философских наук, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания и кафедры истории и теории мировой куль-туры философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, искусствовед), Алексей Расторгуев (кандидат искусствоведения, доцент кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, специализируется на искусстве поздней античности, искусстве западноевропейского средневековья, византийской и поствизантийской иконе, истории христианской иконографии, искусстве Северного Воз-рождения, искусстве XX века), Юлия Синеокая (доктор философских наук, профессор РАН, заведующая сектором истории западной философии Института философии РАН, специалист по истории европейской и русской философии второй половины XIX–ХХ вв.), Анна Пожидаева (кандидат искусствоведения, доцент Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, специалист в области средневекового западноевропейского искусства, христианской иконографии и рецепции мифологических сюжетов в мировом искусстве).

Дискуссия "Тело без органов: философия и послевоенное искусство"

19 апреля, 18:00, Главное здание, 29 зал.

"Тело без органов" – философская концепция, введенная Антоненом Арто и подробно разработанная Жилем Делёзом, стала ключевой для развития последующих тенденций в живописи, танце, театре и кино. Суть ее заключается в том, что тело без органов есть противопоставление организованному телу, это "плоть и нервы". Исследуя творчество Бэкона, Делёз пишет об изображении художником "интенсивного факта тела". Этот принцип оказался чрезвычайно важным для художников Лондонской школы, которые столкнулись с реальностью послевоенной Европы, где действительность ощущалась во всей гамме физических впечатлений: действительность, которая не была скрыта за видами благоустроенных городов, наполненными едой столами в домах и дорогой одеждой – чистое бытие, непосредственно открывшееся художнику. "Тело без органов" в качестве принципа мышления и видения является наиболее подходящим для передачи напряженности жизни, и живопись представителей Лондонской школы пытается заставить зрителя сделать себя "телом без органов", научиться воспринимать на уровне работы нервных окончаний, благодаря чему жизнь освобождается от "организации" и приходит к утверждению своей подлинности.

Участники: Светлана Полякова (кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии теории познания философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, онтолог, специалист по современному искусству и теософии), Хаим Сокол (художник, скульптор, арт-обозреватель, автор инсталляций, перформансов, текстов), Анна Ямпольская (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ, специалист по французской и немецкой феноменологии).

Лекция "Живопись с комментариями и без: Р.Б. Китай и британский поп-арт"

15 мая, 19:00, Главное здание, 29 зал.

Идея создания "нового искусства" была подхвачена молодыми британскими художниками, учениками Королевского колледжа Лондона: Р.Б. Китаем, Питером Блейком, Джо Тилсоном, Ричардом Смитом, Дереком Бошьером, Дэвидом Хокни, Алленом Джонсом, Питером Филиппсом, заявившим о себе студенческой выставкой "Молодые современники" в феврале 1961 года. Именно эти художники и составили ядро британского поп-арта, воплотив в своем творчестве его главные принципы. Два мира – "высокое искусство" и массовая культура – сосуществуют на их полотнах на равных правах, как части единого целого. Реклама, комиксы, американизированная культура среднего класса для большинства английских поп-художников оказывается прежде всего источником современной образности. Их произведения наполнены цитатами и художественными параллелями.

Лекцию читает Александра Данилова, заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ вв.

Дискуссия "Лондонская школа и поэзия. Искусство после Освенцима"

18 мая, 20:00, Главное здание, 29 зал.

Фраза немецкого философа Теодора Адорно "после Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование" стала приговором для всего искусства, которое могло быть создано после Холокоста. Любые слова, апеллирующие к трансцендентному, оказываются скомпрометированы тем, что когда-то именно они привели к Освенциму. Когда такое возвышенное мышление соединяется с реальным опытом, уже ничего не стоит истребить целые народы во имя "высокой идеи". Поэзия и живопись – жанры, которые чаще всех остальных взывают к смыслам, находящимся выше человеческой материальной реальности. Но насколько они возможны в период, когда такое мировоззрение еще "пахнет падалью"? Лондонская школа является продуктом этого мироощущения, которое становится импульсом для создания новых форм и выразительных средств при условии осознания губительности старого понимания искусства. В рамках разговора о послевоенной живописи и поэзии станет возможным понять, как искусство преодолевало кризис репрезентации, обусловленный кровавыми страницами истории человечества.

Участники: Юрий Сапрыкин (журналист, культуролог, радиоведущий, руководитель проекта "Полка"), Ксения Голубович (кандидат филологических наук, председатель жюри литературной премии имени А. Пятигорского, писатель, переводчик, литературный критик), Александра Володина (преподаватель программы "Современное искусство" в НИУ ВШЭ, научный сотрудник сектора эстетики Института Философии РАН, культуролог).

Дискуссия "Лондонская школа: экзистенциальный ужас и переживание войны"

19 мая, 20:00, Главное здание, 29 зал.

Экзистенциальное переживание ужаса – один из источников художественного языка мастеров Лондонской школы. Война – это событие, которое можно описать как бесконечное ощущение смерти. Люди, погруженные в такое состояние, способны обнаруживать преломления жизни, которые невозможно заметить в мирное время – они, как это ни парадоксально звучит, начинают по-настоящему жить. Несмотря на то, что война деморализует человека, она является "пограничной ситуацией" (это термин из философии экзистенциализма, обозначающий момент, в который человек осознает свое подлинное бытие – экзистенцию). Искусство Лондонской школы пропитано этим потрясением от открывшейся алогичности и неупорядоченности мира. Приемы, которые используют художники, позволяют делать ощутимым страх человека, вызванный чувством слитности с этим миром и одновременно ужасом пребывания в нем. В связи с этим большинство из этих мастеров обращается к изображению плоти – самой первичной зоны человеческого опыта, в которой человек утверждает себя. Жан-Поль Сартр писал: "Мое тело из плоти, плоть живет, плоть копошится, она тихо вращает соки, кремы, эта плоть вращает, вращает мягкую сладкую влагу моей плоти, кровь моей руки, сладкая боль в моей раненой плоти, которую вращают, она идет, я иду, я спасаюсь бегством, я негодяй с израненной плотью, израненный существованием об эти стены". Плоть становится точкой, где страх, ужас и война переплетаются в единство собственного переживания.

Участники: Глеб Напреенко (искусствовед, психоаналитик лакановской ориентации, теоретик искусства), Валентин Дьяконов (кандидат культурологии, искусствовед, арт-критик), Алина Стрельцова (кандидат искусствоведения, преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала "Искусство", журналист).

Возрастная категория 12+.

