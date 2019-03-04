В Воронежской областной думе подвели итоги акции "Победим рак вместе"

ТАСС, 4 марта. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетeсов дал поручение рассмотреть возможность проведения акции "Победим рак вместе" в регионе чаще, чем один раз в год. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе думы по итогам его встречи с председателем комитета по охране здоровья, главным врачом Воронежского областного онкологического диспансера Иваном Мошуровым – парламентарии обсуждали итоги этой акции, которая в течение февраля проходила на территории региона.

Профилактическая акция стартовала 4 февраля во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В Воронежской области она проводится в четвертый раз под эгидой профильного комитета облдумы, профильного департамента правительства региона и врачей онкологического диспансера. В итоге более 400 жителей региона смогли попасть на осмотр к врачам-онкологам без очередей, талонов и совершенно бесплатно. Профилактические осмотры, тестирования, анкетирования, "субботники здоровья", лекции и беседы проходили как в медицинских организациях города и области, так и в учреждениях образования и культуры, социальной защиты, на предприятиях, в администрациях муниципальных районов, сельских поселений.

"В нашем регионе заболеваемость онкологией выше, чем в среднем по стране. Если в России заболевших раком 420 человек на 100 тыс. населения, то в Воронежской области - 470 человек. Но, при этом, смертность в регионе значительно ниже, благодаря современной медицине и своевременной диагностике", – отметил Иван Мошуров. Он также рассказал, что после профилактического осмотра и скринингового анкетирования на дополнительное обследование врачами были направлены десятки человек, принявших участие в акции.

"В акции был также задействован "Поезд здоровья" – мобильный диагностический комплекс, который позволил 17 врачам-онкологам провести расширенный диагностический осмотр жителей даже самых отдаленных сел Ольховатского, Россошанского и Верхнемамонского районов", - отметил врач.

Владимир Нетeсов дал поручение рассмотреть возможность проведения такой акции чаще, чем один раз в год.

"Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения должно носить систематический характер. Ежегодно из бюджетов всех уровней на поддержку онкологической службы выделяются значительные средства", – подчеркнул Нетeсов, добавив, что об этой проблеме говорил президент РФ в ежегодном послании Федеральному собранию.

В 2019 году в бюджете Воронежской области на борьбу с онкологическими заболеваниями заложено 740 млн рублей. Кроме того, средства предусмотрены и в рамках областной адресной инвестиционной программы на строительство нового хирургического корпуса областного онкодиспансера и детского корпуса Воронежской ОДКБ №1 для оказания специализированной медицинской помощи по профилям "онкология" и "гематология".

"Большое значение в борьбе с онкозаболеваниями имеет ранняя диагностика. В Воронежской области существует трехуровневая система оказания медицинской помощи, и она уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент по выявлению и лечению серьезных заболеваний на ранней стадии. Но прошу вас обратить внимание на уровень подготовки медицинских кадров. Специалисты, работающие в этой сфере должны иметь высочайшую квалификацию, – резюмировал Владимир Нетeсов.