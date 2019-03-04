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В Воронежской областной думе подвели итоги акции "Победим рак вместе"

Председатель регионального парламента Владимир Нетесов поручил рассмотреть возможность увеличения ежегодных бесплатных профосмотров населения онкологами 
Главный врач Воронежского областного онкологического диспансера Иван Мошуров и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетeсов Пресс-служба Воронежской областной думы​
Описание
Главный врач Воронежского областного онкологического диспансера Иван Мошуров и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетeсов
© Пресс-служба Воронежской областной думы​

ТАСС, 4 марта. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетeсов дал поручение рассмотреть возможность проведения акции "Победим рак вместе" в регионе чаще, чем один раз в год. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе думы по итогам его встречи с председателем комитета по охране здоровья, главным врачом Воронежского областного онкологического диспансера Иваном Мошуровым – парламентарии обсуждали итоги этой акции, которая в течение февраля проходила на территории региона.

Профилактическая акция стартовала 4 февраля во Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В Воронежской области она проводится в четвертый раз под эгидой профильного комитета облдумы, профильного департамента правительства региона и врачей онкологического диспансера. В итоге более 400 жителей региона смогли попасть на осмотр к врачам-онкологам без очередей, талонов и совершенно бесплатно. Профилактические осмотры, тестирования, анкетирования, "субботники здоровья", лекции и беседы проходили как в медицинских организациях города и области, так и в учреждениях образования и культуры, социальной защиты, на предприятиях, в администрациях муниципальных районов, сельских поселений.

"В нашем регионе заболеваемость онкологией выше, чем в среднем по стране. Если в России заболевших раком 420 человек на 100 тыс. населения, то в Воронежской области - 470 человек. Но, при этом, смертность в регионе значительно ниже, благодаря современной медицине и своевременной диагностике", – отметил Иван Мошуров. Он также рассказал, что после профилактического осмотра и скринингового анкетирования на дополнительное обследование врачами были направлены десятки человек, принявших участие в акции.

"В акции был также задействован "Поезд здоровья" – мобильный диагностический комплекс, который позволил 17 врачам-онкологам провести расширенный диагностический осмотр жителей даже самых отдаленных сел Ольховатского, Россошанского и Верхнемамонского районов", - отметил врач.

Владимир Нетeсов дал поручение рассмотреть возможность проведения такой акции чаще, чем один раз в год.

"Проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения должно носить систематический характер. Ежегодно из бюджетов всех уровней на поддержку онкологической службы выделяются значительные средства", – подчеркнул Нетeсов, добавив, что об этой проблеме говорил президент РФ в ежегодном послании Федеральному собранию. 

В 2019 году в бюджете Воронежской области на борьбу с онкологическими заболеваниями заложено 740 млн рублей. Кроме того, средства предусмотрены и в рамках областной адресной инвестиционной программы на строительство нового хирургического корпуса областного онкодиспансера и детского корпуса Воронежской ОДКБ №1 для оказания специализированной медицинской помощи по профилям "онкология" и "гематология".

"Большое значение в борьбе с онкозаболеваниями имеет ранняя диагностика. В Воронежской области существует трехуровневая система оказания медицинской помощи, и она уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент по выявлению и лечению серьезных заболеваний на ранней стадии. Но прошу вас обратить внимание на уровень подготовки медицинских кадров. Специалисты, работающие в этой сфере должны иметь высочайшую квалификацию, – резюмировал Владимир Нетeсов.

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