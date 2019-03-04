ТАСС, 4 марта. В Тюменской области стартовала акция "Полезный подарок". В эфире местных телеканалов и десятка радиостанций к 8 марта женщинам, помимо традиционных цветов, духов и сладостей, предлагают подарить цифровую телевизионную приставку - с 15 апреля в регионе прекратит вещание аналоговое телевидение. Об этом сообщили в "ТРИА "ТюменьМедиа" со ссылкой на департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Организаторы отмечают, что приобрести цифровую приставку в Тюменской области стоимостью от 900 рублей можно в ретейлах электронной техники. В ближайшее время приставки появятся в отделениях "Почта России".

"Уточнить, где можно купить приставку, а также задать все вопросы о переходе на цифровое вещание, в том числе как определить, смотрите ли вы аналоговое вещание или цифровое, можно по телефону региональной горячей линии +7 (800) 234-35-22. Специалисты колл-центра проинформируют о мерах социальной поддержки отдельных категорий тюменцев, о наличии в организациях торговли оборудования для приема цифрового телевидения, а также о волонтерской помощи", - сказано в сообщении.