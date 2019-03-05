Спортсмены ООО "Газпром трансгаз Югорск" стали победителями Спартакиады "Газпрома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. В Екатеринбурге во вторник завершилась зимняя Спартакиада ПАО "Газпром" (12+). В течение недели на девяти спортивных объектах столицы Урала в шести видах спорта - лыжных гонках, баскетболе, волейболе, мини-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе – было разыграно 138 медалей.

В общем зачете взрослой Спартакиады победили спортсмены "Газпром трансгаз Югорск". Второе место у хозяев спартакиады – "Газпром трансгаз Екатеринбург", третье – у "Газпром трансгаз Томск". Четвертое и пятое место соответственно у спортсменов из Сургута и Ямбурга.

В общем зачете детской Спартакиады победили юные атлеты из Екатеринбурга, "серебро" у ребят из Томска, "бронза" уехала в Югорск. Четвертое и пятое место - у их сверстников из Москвы и Ухты.

На торжественной церемонии участников и гостей соревнований приветствовал заместитель председателя правления "Газпрома" Сергей Хомяков. "Газпром – это номер один на мировом энергетическом рынке. Мы знаем, что значит соревноваться, конкурировать, что значит быть лидерами. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать в наших коллективах дух соревновательности, – обратился он к участникам. – На Спартакиаде вы еще раз продемонстрировали, что в нашей компании работают сильные, энергичные, уверенные в себе люди. Подрастает хорошая, перспективная молодежь, и с такой командой мы решим любые задачи, стоящие перед нами. Двигайтесь вперед! Побеждайте!".

"В этом году к нам присоединились наши коллеги из Беларуси. Надеемся, что в обозримом будущем подтянутся команды из Киргизии и Армении. Мероприятие приобретает все более международный характер. Уверен, что спорт – это не дань моде, любой здравомыслящий человек стремится держать свое тело в порядке", - отметил заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Роман Сахартов.

"Спорт - привилегия сильных, поэтому побеждает сильнейший", - сказал ранее генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков, болевший, конечно, за екатеринбуржцев.

По мнению начальника управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации Екатеринбурга Людмилы Фитиной, опыт таких спартакиад незаменим столице Урала для приема Всемирной Универсиады. "В прошлом году мы провели матчи ЧМ-2018 по футболу, в этом году пройдет один из этапов кубка "Большого шлема" по дзюдо, чемпионат мира по боксу. Наш город спортивный. Но Спартакиада газовиков - особое состязание, потому что носит комплексный характер. В ней задействовано сразу несколько видов спорта. Этот опыт для нас очень ценен", - сказала глава управления.

Главный судья соревнований Владимир Тортышев отметил, что Спартакиада стала площадкой, на которой вырастают будущие чемпионы. "На одном из состязаний у нас было зафиксировано мировое достижение в легкой атлетике - девочка прыгнула в длину на 6 м 30 см. А сегодня она входит в сборную команду России", - рассказал он.

О спартакиаде ПАО "Газпром"

История спартакиадного движения ПАО "Газпром" насчитывает почти четверть века. Екатеринбург выбран местом проведения спартакиады уже в четвертый раз – в 2009 году здесь прошли летние игры, а в 2012-м и 2014-м – зимние.

Мероприятия проводятся в регионах, где присутствуют дочерние предприятия ПАО "Газпром". Участниками спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций "Газпрома", а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром". К соревнованиям не допускаются члены сборных команд России, участники зональных соревнований, официальных первенств и чемпионатов России, первенств и чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр.

В "Газпроме" уточняют, что главные цели проведения этих спартакиад - формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников и их детей; обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций и связей.

С 26 февраля по 5 марта из разных регионов России, а также из Беларуси, в Екатеринбург приехало около 2 тыс. работников и юных спортсменов из дочерних обществ и организаций компании. В нынешней Зимней спартакиаде ПАО "Газпром" участвовало 25 взрослых и 11 детских команд. О ходе и итогах спортивного форума рассказал сайт спартакиады.