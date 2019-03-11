В Москве пройдет вручение Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo"

МОСКВА, 11 марта. В марте 2019 года в Москве пройдет Вторая торжественная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области популярной музыки и в сфере классического искусства.

Гостей ждут два гала-концерта с участием российских и мировых звезд.

19 марта церемония вручения Премии "BraVo" в сфере классического искусства пройдет на Исторической сцене Большого театра. Среди участников – звезды: итальянский тенор Витторио Григоло (Vittorio Grigolo), Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu), оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина (Alessandro Safina), китайский бас Хао Чжан Тян (Hao Jiang Tian), композитор, мультиинструменталист и вокалистка из Китая Ду Юн (Du Yun), оперное трио Il Volo и многие другие. В этот вечер прозвучат голоса оперных исполнителей: Венеры Гимадиевой, Владислава Сулимского, Богдана Волкова. Специальные гости церемонии вручения Премии "BraVo" в Большом театре – голливудский актер Джон Траволта (John Travolta) и обладательница престижных кинопремий Хелен Миррен (Helen Mirren). Торжественный вечер будет сопровождать выступление хора и оркестра Большого театра под управлением дирижера Павла Клиничева.

Для поклонников балетного искусства готовится подарок: Светлана Захарова презентует российскую премьеру, номер, специально подготовленный для церемонии. На главной классической сцене России также появится Сергей Полунин – артист балета.

Данью памяти Монсеррат Кабалье станет трибьют с участием оперных звезд Большого и Мариинского театров, заглавную партию номера исполнит Монтсеррат Марти-и-Кабалье (Montserrat Marti), дочь певицы.

Премия "BraVo" в области классического искусства включает следующие номинации:

- "Классический альбом года"

- "Лучшая классическая композиция в современном исполнении"

- "Опера года"

- "Балет года"

- "Лучший классический женский вокал"

- "Лучший классический мужской вокал"

- "Оркестр года"

- "Концертная/театральная площадка года"

- "Дирижер года"

- "Открытие года"

- "Мировая звезда"

- "За поддержку классического искусства".