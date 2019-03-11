В Москве пройдет вручение Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo"

МОСКВА, 11 марта. В марте 2019 года в Москве пройдет Вторая торжественная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии "BraVo" в области популярной музыки и в сфере классического искусства.
Гостей ждут два гала-концерта с участием российских и мировых звезд.
19 марта церемония вручения Премии "BraVo" в сфере классического искусства пройдет на Исторической сцене Большого театра. Среди участников – звезды: итальянский тенор Витторио Григоло (Vittorio Grigolo), Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu), оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина (Alessandro Safina), китайский бас Хао Чжан Тян (Hao Jiang Tian), композитор, мультиинструменталист и вокалистка из Китая Ду Юн (Du Yun), оперное трио Il Volo и многие другие. В этот вечер прозвучат голоса оперных исполнителей: Венеры Гимадиевой, Владислава Сулимского, Богдана Волкова. Специальные гости церемонии вручения Премии "BraVo" в Большом театре – голливудский актер Джон Траволта (John Travolta) и обладательница престижных кинопремий Хелен Миррен (Helen Mirren). Торжественный вечер будет сопровождать выступление хора и оркестра Большого театра под управлением дирижера Павла Клиничева.
Для поклонников балетного искусства готовится подарок: Светлана Захарова презентует российскую премьеру, номер, специально подготовленный для церемонии. На главной классической сцене России также появится Сергей Полунин – артист балета.
Данью памяти Монсеррат Кабалье станет трибьют с участием оперных звезд Большого и Мариинского театров, заглавную партию номера исполнит Монтсеррат Марти-и-Кабалье (Montserrat Marti), дочь певицы.
Премия "BraVo" в области классического искусства включает следующие номинации:
- "Классический альбом года"
- "Лучшая классическая композиция в современном исполнении"
- "Опера года"
- "Балет года"
- "Лучший классический женский вокал"
- "Лучший классический мужской вокал"
- "Оркестр года"
- "Концертная/театральная площадка года"
- "Дирижер года"
- "Открытие года"
- "Мировая звезда"
- "За поддержку классического искусства".
21 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоится церемония вручения Премии "BraVo" в области популярной музыки. Артисты российской эстрады – Филипп Киркоров, Дима Билан, Loboda, Тамара Гвердцители и многие другие выступят в шоу. Хиты прозвучат в исполнении таких звезд, как Крис де Бург (Chris de Burgh), Тимбалэнд (Timbaland), Майкл Болтон (Michael Bolton), Леона Льюис (Leona Lewis), Марио Бионди (Mario Biondi), Бьяджо Антоначчи (Biagio Antonacci) и другие. Также на сцене Кремля появятся артисты из Японии, Индонезии и других стран-партнеров Премии "BraVo": японская рок-группа "Roach", узбекская певица Shahzoda, индонезийская исполнительница Виа Валлен (Via Vallen) и другие.
Музыкальные эксперты определят победителей в следующих номинациях:
- "Певец года"
- "Певица года"
- "Композитор года"
- "Группа года"
- "Музыкальное видео года"
- "Поэт-песенник года"
- "Дуэт года"
- "Песня года"
- "Открытие года"
- "Песня к кинофильму (саундтрек года)"
- "Альбом года"
- "За вклад в мировую музыкальную культуру".
Одна из главных целей Премии "BraVo" – продвижение и поддержка молодых талантов. В этом году в Большом театре зрители увидят выступлением Ивана Бессонова, российского пианиста, победителя классического Евровидения-2018, а в Государственном Кремлевском Дворце – юной певицы из Казахстана, лауреата Премии "BraVo"-2018 Данэлии Тулешовой.
Ранее в церемониях "BraVo" приняли участие Хосе Каррерас (Jose Carreras), Софи Лорен (Sophia Loren), Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Род Стюарт (Rod Stewart), Сил (Seal), группа "Europe", группа "Duran Duran", Zaz, Эрос Рамазотти (Eros Ramazzotti), Энди Гарсиа (Andy Garcia), Ричард Гир (Richard Gere) и многие другие.
Среди гостей Премии "BraVo" ожидаются звезды российской и мировой эстрады, киноиндустрии, деятели классического искусства, музыкальные продюсеры, меценаты, руководители российских министерств и ведомств, а также представители дипломатических миссий стран-партнеров: Китая, Японии, Индии, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Республики Корея и стран СНГ.
Подробная информация о Премии "BraVo": www.bravopremia.org
Instagram: @bravopremia
Facebook: bravopremia
Контакты для аккредитации СМИ: pressa@rr.ru
Генеральный спонсор Премии "BraVo" – ПАО "НК "Роснефть", Генеральный информационный партнер – ЗАО "Русская Медиагруппа"
Возрастная категория 6+.